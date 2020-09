Detectan a 57 adultos mayores en abandono en San Pedro

El Sistema para el Desarrollo Integral (DIF) del municipio de San Pedro tiene detectados 57 adultos mayores en situación de abandono, en el área urbana y rural, los cuales son atendidos a través del Programa Adulto Mayor en Abandono (AMA).

Lo anterior lo dio a conocer el director del organismo Iván Hernández Marcial, quien dijo que en cada adulto se encuentra en circunstancias muy particulares, pues algunos no tienen familia y los que sí pero no se hacen cargo de su cuidado y en algunos casos son víctimas de maltrato, aunque no físico.

Manifestó que incluso hay personas se han tenido que llevar al asilo, pues luego de que se hace la investigación, se descarta que cuentan con algún familiar directo, aunque también hay algunos que no quieren abandonar sus hogares, pero repitió que se analiza cada circunstancia.

Y es que dijo hay abuelitos que todavía tienen capacidad para "valerse por sí mismo" y se encuentran en vigilancia permanente, pues cada ciertos días a la semana se les lleva alimento, atención médica o psicológica y se les facilita el medicamento.

El director del DIF dijo que al momento no se tienen detectados casos extremos de violencia, aunque dijo que hecho de estar abandonados pues ya son víctimas de algún grado de violencia y también han confirmado que los familiares ejercen maltrato ya sea psicológico o económico, pues casi siempre los hijos les retiran las tarjetas bancarias donde se les deposita la pensión.

"El apoyo que se les otorga no es solo la entrega de una despensa, sino que se les da un seguimiento médico, jurídico o psicológico porque muchos de ellos padecen depresión y los atiende un especialista o hay otros que padecen enfermedades crónico degenerativas. En fin es un acompañamiento muy completo"