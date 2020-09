De Inglesita

Ser un aficionado al Manchester United, al menos desde la última década, es una labor complicada. No porque el City o Liverpool ya lo superen, sino por la eterna ilusión que se abre a la par de un mercado de fichajes.

Los holandeses suelen triunfar en Old Trafford. Desde Jaap Stam, pasando por van Nistelrooy, van der Sar y hasta van Persie, pero también hay otros que no cuajaron como Blind o Depay. Se confirmó el fichaje de Donny van de Beek, un mediocentro joven que tuvo buen paso por el Ajax. En el club holandés logró 40 goles y 43 asistencias en 159 partidos. Solo tiene 23 años.

Con él, parece que el mediocampo rojo ya tiene suficientes variantes para afrontar una temporada que incluye la Champions League, además de la liga y las copas inglesas. Sin embargo, Donny vería mermada su participación ya que juega como interior, y esos roles tienen nombre y apellido: Paul Pogba y Bruno Fernandes, dos nombres pesados que juntos se han combinado bien. El pivote no está definido, pues Ole Gunnar no se decide entre McTominay, Matic y Fred. Si el entrenador noruego es fiel a su sistema, mantendrá el 4-3-3, y desde ahí, veo complicadísimo que Fernandes, van de Beek y Pogba inicien un encuentro. Ninguno de ellos tiene tintes defensivos, pero sí cabría la posibilidad de que se cambiara el esquema en caso de no concretar fichajes claves, como el de un extremo derecho. Solskjaer podría optar por un 4-3-1-2, donde mantenga un medio defensivo, dos interiores y un enganche detrás de los delanteros.

Además, así podría rotar el ataque entre Greenwood, Rashford y Martial, pero es cierto que en cuanto a lo defensivo, sigue luciendo deficiente.

Este mercado el United se ha visto muy lento. Su vecino ya ha concretado fichajes como el de Ferran Torres. El conjunto azul también apunta por Koulibaly para reforzar su defensa. Arsenal ha ido a su ritmo, pero también ha traído piezas clave para el proyecto de Arteta. Pero el Chelsea… ¡Por favor! Están formando un auténtico equipazo, aunque falta ver cómo funciona.

Volviendo al United, otras piezas que creo que tendrían que considerar prioridad, son: lateral izquierdo, defensa central, extremo derecho y delantero centro. A ver, sé que no es lista de deseos, pero la realidad es que el equipo tiene que sanar los sectores en los que más adolece. El principal es la defensa, si bien Maguire encabeza esta área, ni Lindelöf, ni Shaw o Williams parecen estar a la altura. El único que se salva es Wan-Bissaka, y tampoco es que haya un lateral derecho suplente de calidad. Se habla de Upamecano y no creo que se equivoquen si lo traen. Para la izquierda suena Reguilón, ya que es propiedad del Real Madrid y los merengues tienen cubierta la posición con Mendy y Marcelo.

Para la delantera sonaba Sancho, pero se supone que el fichaje ya se cayó. Ahora dicen que Gareth Bale. En su momento se habló de Raúl Jiménez, quien también se le vinculaba con la Juventus. Y de hecho los italianos habrían puesto la mira en Luis Suárez. A saber en qué termina esta novela, porque la temporada arranca el fin de semana. Aunque eso sí, el mercado de fichajes se cierra hasta el 5 de octubre en la mayoría de las grandes ligas.

Raúl Jiménez, quien sonaría para reforzar la delantera del Manchester United, fue elegido mejor jugador de la temporada del Wolverhampton. ¿Cambiará de colores para la próxima campaña?