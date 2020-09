Rogelio Ramos se anota otro éxito más en Torreón

Aunque en un principio se sentía algo nervioso por ofrecer el primer autoshow en Torreón, el comediante salió bien librado ya que el evento logró sold out y además se tornó muy emotivo.

Rogelio ofreció el espectáculo el pasado viernes en la explanada de la Feria de Torreón. Debido a que al accesar, a los asistentes se les tomaba la temperatura y se les daba gel antibacterial, el tráfico era lento sobre el Bulevar Ejército Mexicano.

Cada coche fue tomando su lugar. En cada de uno de ellos se encontraban de dos a cuatro personas.

El autoshow comenzó a las 9:00 de la noche. Esta vez, los asistentes no recibieron a Rogelio con aplausos, sino tocando los claxons de sus coches. El acto emocionó bastante a Rogelio, quien desde que se subió al escenario no dejó de sonreír.

El standupero, al ver tanto automóvil reunido, agradeció al público de la Comarca, su asistencia, sobretodo porque la situación económica sigue difícil a consecuencia de la pandemia de COVID-19. Rogelio habló de temas muy locales como los lonches, las gorditas, los terregales y por supuesto del calor.

El comediante también charló de la contingencia sanitaria y de cómo el encierro afectó a la gente.

Al final de la presentación, como es costumbre Rogelio interpretó la melodía de El triste. Al término de la actuación, Rogelio charló con este diario con el fin de agradecerla los laguneros su ayuda.

"Por medio de este diario, en verdad que les doy las gracias por haber acudido al autoshow. Mi hijo tomó videos con drones de cómo se veía el estacionamiento lleno y en verdad que es emocionante".

En una pasada entrevista con este diario, Rogelio anunció que hace poco grabó con Gustavo Adolfo Infante el programa El minuto que cambió mi destino.

"Todavía no sé cuándo se transmitirá esta emisión. Estuvo muy padre todo, yo le dije a Gustavo que no había pasado tantas tragedias como le han ocurrido a muchos de los invitados que ha tenido y pues eso me preocupaba.

"He tenido la fortuna de haber nacido en Torreón, donde he vivido puras cosas padres. Yo pensaba que no sería atractivo para el programa porque gracias a Dios no tengo historias de tristeza y aun así el programa estuvo muy bueno y divertido", sostuvo.