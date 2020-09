LA COLUMNA DEL PERRO

Es por demás una prueba sumamente grande, la que estamos enfrentando toda la humanidad con esta enfermedad atípica como lo es el Coronavirus que se presenta, ataca y contagia de forma errática a todos los seres humanos.

Al principio la mayoría de los síntomas en las personas eran problemas respiratorios y malestar general, después fue variado y dejó a algunas personas sin el sentido del olfato o sin el sentido del gusto, últimamente los pacientes presentan síntomas gastro-entéricos de forma súbita y por demás intensa, y los más graves de todos son los problemas respiratorios complicados con una patología previa, a decir de algunos pacientes, que enfermaron y superaron esta pandemia diciendo… "sentía que se me iba la vida".

No soy quien para aconsejar pero si les digo al que me quiera escuchar, que tratemos de estar bien y no nos enemistemos con nadie, pues no sabemos en qué momento la vida nos pudiera poner en el predicamento de enfrentarnos a la gran batalla por sobrevivir, y nunca sabremos hasta cómo vivirla, si Dios quiere que sigamos aquí.

Lo mejor es que obedezcamos los consejos médicos de prevención y mantengamos el ánimo y el positivismo en nuestras vidas, en nuestro día a día.

Por todo lo anterior, hace tres meses aproximadamente, me comuniqué con mis familiares y amigos muy queridos para decirles que los quería, que eran muy importantes para mí, y que les agradecía por ser parte de mi historia, esto por si alguno de nosotros iba a ser contagiado por este virus atípico y altamente contagioso.

Lejos estaba de saber lo que sucedería en agosto para mí, pues Dios me mandó el enorme regalo de contagiarme de Covid y vivir intensamente todos y cada uno de los síntomas, y de sobreponerme a pesar de mi edad.

Esto en gran parte porque Dios me mandó un ángel que es mi hijo Micky quien es Doctor y viajó especialmente de Playa del Carmen a Torreón para atenderme de manera personal sin miedo a contagiarse de mí.

Agradezco enormemente al altísimo haber superado esta prueba en especial a mi esposa, a mis hijos Manuel Alejandro y Pamela… y a mis amigos que estuvieron pendientes de mí.

Les insisto al que me quiera escuchar sobre mantenerse optimista ante esta crisis de salud y economía, que sigan los consejos de los médicos en cuanto la prevención, pues creo que esto va a empeorar antes de mejorar, sobre todos a cuidar y a cuidarse en extremo a toda persona de más de 50 años... Dios con ustedes.

Y ahora para terminar una gota de filosofía: UN SABIO DIJO: POR MÁS CONSEJOS QUE TE DEN, HAY LECCIONES QUE SOLO APRENDERÁS A BASE DE GOLPES Y CAÍDAS.