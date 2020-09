ES BUENO SABERLO

ENTRETENIMIENTO:

En un concurso de televisión, el participante llega al panel final donde le dan a elegir entre tres sobres A, B, C. Dos de los sobres están vacíos y el otro tiene un millón de dólares.

El concursante debe elegir un sobre al azar. En ese momento, el presentador, antes de enseñar el contenido de su sobre, abre otro de los sobres y le muestra que está vacío. Después de eso le pregunta ¿Ahora que quedan dos sobres, Mantienes tu sobre o prefieres cambiarlo?

¿Es mejor cambiar, o no cambiar, o las dos opciones son igual de probables?

Continuando con la historia del Leonismo Internacional, ¿Qué SIGNIFICA LA SIGLA LEONES?

Las letras que forman la palabra "Leones" son las primeras que tienen las mencionadas en su Divisa, y de manera sintética podríamos decir que tiene el siguiente significado:

Libertad: como condición esencial para que la persona pueda alcanzar su realización material y espiritual. Para buscar el progreso y su propia felicidad sin desmedro de los demás. Libertad de gobernarse a sí mismo, y de pensamiento e ideas en lo religioso y político, sin por ello ser liberticida.

Entendimiento: Adoptar una disposición sincera en procurar mejores formas de convivencia entre las personas, y entre los pueblos y las naciones. Practicar la armonía mediante la amistad fraterna y el intercambio de los valores intelectuales, artísticos, científicos y culturales que son característicos de cada uno.

Orden: Concebido sobre la base de que éste contemple la libertad y dignidad de las personas en un marco de justicia y derecho, inspirando en los ciudadanos el respeto por las instituciones fundamentales de la sociedad humana. Proponer a que exista paz y armonía entre todas las naciones y estimular siempre aquello que sirva para facilitar el progreso y el bienestar de las comunidades alrededor del mundo.

Nacionalidad: Incentivar sentimientos profundos de Orgullo, Amor y Honra por la tierra de origen de cada uno, y por los valores de su cultura, de sus símbolos y de sus tradiciones. Y que además se le profese lealtad de pensamiento, palabra y obra, y le dediquen como ciudadanos, tiempo, trabajo y recursos.

Esfuerzo: Interpretar que la función de servir debe llevar algo de nosotros mismos para revalorizarla, como ejemplo, haciéndola con espíritu de solidaridad, vocación de servicio, calor humano y sensibilidad social.

Servicio: Estimular el sentimiento de ayudar al prójimo, consolar al atribulado, fortaleciendo al débil y socorriendo al necesitado

Cuando uno se hace León, pasa a ser parte de una red global de voluntarios que trabajan juntos para marcar la diferencia.

Cada año más de 300 mil niños son diagnosticados con cáncer en todo el mundo. Eso significa que cada 2 minutos se diagnostica a un niño con cáncer.

Mundialmente el 37% de los niños con cáncer sobrevivirá, pero las tasas de sobrevivencia varían mucho de región a región.

En 2018, la Organización Mundial de la Salud lanzó la Iniciativa Mundial para el Cáncer Infantil con la meta de alcanzar por lo menos una tasa de sobrevivencia del 60% para los niños con cáncer para 2030.

Esta iniciativa une a los interesados en todas partes del mundo y en diferentes sectores a trabajar por una meta común.

Este mes de septiembre El Club de Leones de Gómez Palacio tiene como objetivo principal trabajar en una de las vertientes que nos marca el Club de Leones Internacional que es ayudar contra el cáncer infantil, por lo que estaremos recolectando tapa roscas en nuestras instalaciones durante todo el mes y al final entregar lo que se haya podido juntar para apoyar en un tratamiento contra el cáncer de algún niño que lo requiera.

Seguiremos trabajando arduamente para que en un futuro apliquemos en alguna subvención por parte del club de Leones internacional y poder seguir apoyando esta noble causa.

Actualmente LCIF (Lions Club International Fundation) ofrece subvenciones a los distritos y distritos múltiples de 10.000 a 150.000 dólares. Gracias a esta meta del programa piloto de subvenciones para combatir el cáncer infantil es mejorar la calidad de vida de los niños que reciben tratamiento y la de sus familias.

Hay que cambiar, porque tenemos 2/3 a favor y 1/3 en contra Si yo elijo el sobre 1 pueden pasar tres cosas: A - Que este el premio, y yo decida cambiar y pierda B - Que el premio esté en el sobre 2, me enseñen el 3 vacío, cambio y gano. C - Que el premio esté en el sobre 3, me enseñen el 2 vacío, cambio y gano. Al cambiar, gano en 2 de cada tres supuestos

¡Hasta la próxima!

"Nosotros Servimos"