Niega Delgado fractura entre Morena y el PT

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado Carrillo, difirió de su homólogo del Partido del Trabajo (PT), Reginaldo Sandoval, y aseguró que él no ve ningún riesgo de fractura en la coalición Juntos Haremos Historia en San Lázaro.

Agregó que la elección del PRI en la Mesa Directiva es absolutamente irrelevante, si se compara con la tarea fundamental que tiene su movimiento en el Legislativo: aprobar leyes para transformar al país.

"Respecto al PT, yo no veo ningún riesgo de fractura, lo de la Mesa [Directiva] es absolutamente irrelevante, si lo comparamos con la tarea que tenemos en la Cámara: aprobar las leyes que están transformando a este país".

En conferencia de prensa en Puebla, donde arrancó una gira de cara a su aspiración como dirigente nacional de Morena, el diputado aseguró que una alianza legislativa no puede estar supeditada a un cargo.

Sería algo muy frágil; la Cuarta Transformación no lucha por cargos, pues tiene principios, respondió a Reginaldo Sandoval, quien acusó que la alianza legislativa se fracturó en lo ético, en principios y en la agenda.

Una alianza legislativa no puede estar sustentada en un cargo, porque sería muy frágil. No luchamos por cargos, tenemos principios, y esa fue una oportunidad para demostrar que Morena respeta la ley. No respetamos la ley sólo cuando nos conviene, también cuando no nos conviene, porque queremos tener un Estado de derecho", indicó.