Reconocen en redes a albañil que se graduó de enfermería

Manuel Chimas, un joven originario de Oxkutzcab, Yucatán recibió el reconocimiento de miles de internautas luego de que se compartiera una fotografía de sus compañeros albañiles celebrando su graduación como albañil.

"Este secre ya es licenciado en enfermería. No me olvido de donde salí y mucho menos olvido de las personas que me dieron buenos consejos, agradezco a mi familia y amigos.", escribió en el post.

Este secre ya es licenciado en enfermería. no me olvido de donde salí y mucho menos olvido de las personas que me dieron buenos consejos, agradezco a mi familia y amigos Publicado por Manuel Chimas en Miércoles, 26 de agosto de 2020

Más de 2 mil usuarios de Facebook han compartido el post para reconocer su entrega y su trabajo duro para conseguir una licenciatura.

"Muchas felicidades ejemplo de que cuando se quiere se puede no hay obstáculos para continuar adelante nunca mires atrás felicidades", escribió una internauta.