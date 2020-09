Ladrón 'equilibrista' se vuelve viral al trepar a poste para robar cables de luz

Un sujeto se ha robado la atención de internautas en redes sociales, gracias a un video donde se le ve equilibrarse en los cables de luz con la intención de apoderarse del cobre de estos.

De acuerdo a la información compartida por medios internacionales, los hechos trascendieron en la comunidad de Lomas de Zamora, en Buenos Aires, Argentina, donde un sujeto se equilibro entre el cableado tras trepar a un poste de luz.

Pese a que los vecinos no tardaron en percatarse de las acciones del sujeto y alertar a las autoridades sobre esto, el hombre no desistió de sus planes ya que alegó a los testigos que 'no tenía opción, pues no tenía trabajo'.

Finalmente al arribar los oficiales al lugar, el sujeto tuvo que bajar ante la orden de estos para ser llevado en calidad de detenido.

Lomas de Zamora - en Olivero y Gaona



Como en el Cirque Du Soleil: Detuvieron a un ladrón que trepó 10 metros para robar cables .



Cc @lilianacaruso - @Superalitita - @SERGIO_SRAMIREZ pic.twitter.com/QPXNL0ApTa — Central De Noticias (@CtralDeNoticias) September 3, 2020