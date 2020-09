Subastan secretos de Hidalgo, Morelos y la Independencia de México

La noche del 15 de septiembre de 1810 el cura Miguel Hidalgo subió a la Parroquia de Dolores Hidalgo para dar el grito que marcó el inicio de la Independencia de México; sin embargo antes hubo toda una trama de conspiraciones y sucesos para dejar de ser el virreinato de la Nueva España.

Siguiendo esto es que la gesta, desarrollo y consumación del movimiento insurgente ha sido revisitado a detalle en la Subasta de Libros y Documentos sobre la Independencia de México, pues en ella se pondrán en venta desde un bando firmado por Miguel Hidalgo en 1804 hasta el nombramiento de Guadalupe Victoria como primer presidente de la República.

Dar una mejor idea y clarificar sucesos, tales como convocatorias y batallas que formaron parte de este conflicto bélico que duró 12 años, es lo que permiten esta serie de documentos en los que figuran nombres importantes de nuestra historia, tales como Miguel Hidalgo, José María Morelos y Pavón, Francisco Xavier Mina y Agustín de Iturbide, entre otros.

Firmas e invitación de Miguel Hidalgo

Uno de los documentos más antiguos que conforman esta subasta es un bando que fue firmado por Miguel Hidalgo, emitido por el virrey Joseph de Iturrigaray, que data de 1804. En ese momento todavía no se iniciaba el movimiento y, como el "Padre de la Patria" era un cura, por ese motivo es que su rúbrica está en ese documento, probablemente para dar fe de la recepción.

Cuando se elaboraba una nueva ley, decreto o edicto, se creaba un bando que se pegaba en plazas o las puertas de las iglesias con el fin de que la población en general se enterara de las nuevas órdenes del virreinato.

"Con fecha de 22 de Junio último me ha comunicado el Exmó. Señor D. Miguel Cayetano Soler, Secretario de Estado y del Despacho universal de Hacienda, la Real Orden tel tenor que sigue.

Exmó. Señor. Con Reales Ordenes de 10 de abril de 93 y 20 de Diciembre de 802 se dignó S. M. conceder libertad de derechos de introducción y extracción, incluso el de Alcabala de primera venta á las Carnes saladas ó en tasajo, y al Sebo de Buenos Ayres y demas Paises de América, así para el tráfico con la Metrópoli, como para el interior de unas Provincias á otras, ó de Puerto á Puerto de Indias. Y queriendo el Rey fomentar por todos los medios posbles este Ramo y de Comercio, se ha servido declarar que dichas Carnes y Sebo sean igualmente libres de los derechos municipales y demás arbitrios, sea qual fuere su denominación y objeto, substituyéndose otros ménos gravosos en caso de ser indispensablemente necesario, y extendiéndose a esta gracia al Arroz que se cultive en todas las Provincias de Esos Dominios" (sic), se lee en el bando que cuenta con las firmas del virrey y del cura Hidalgo, que tiene un valor estimado entre los 110 mil y 140 mil pesos.

Uno de los documentos de mayor importancia de esta oferta también tiene relación con Miguel Hidalgo y Costilla, pues se trata de una invitación que el cura hizo al Coronel Narciso de la Canal para sumarse a las filas insurgentes y dejase al ejército imperial.

"Esta carta sí es más relevante históricamente hablando porque ya hay un movimiento y un propósito. Aquí lo importante es cómo él iba reuniendo a ciertos personajes para que lo apoyaran. Narciso nunca se juntó al movimiento, siempre estuvo a un lado, pero esta es una carta que le enviaron", dijo en entrevista con EL UNIVERSAL Antonio Villa, especialista del Departamento de Libros y Documentos de Morton Subastas.

"Ahora que las cosas han tomado un aspecto demasiado favorable, no temo convidar a V.S. a que uniendo sus poderosos influjos, participe de las glorias de livertador de nuestra Patria" (sic), se lee en la invitación del 4 de octubre de 1810 que conforma el lote 77 de la subasta.

Pese a sus más de 200 años, la carta se conserva muy bien y no ha recibido ninguna restauración o intervención, aunque tiene algunas marcas de dobleces. Su precio estimado va entre los 110 mil y 130 mil pesos.

El coronel Narciso de la Canal perteneció al Regimiento de Dragones Provinciales de la Reina, regimiento al que pertenecían Ignacio Aldama e Ignacio Allende, otros dos personajes destacados durante la gesta del movimiento insurgente.

El experto consideró que el acercamiento de Hidalgo, Aldama y Allende, quienes fueron de los primeros en hacer esas conspiraciones, habría dado paso a la misiva signada por el cura, esto luego que los dos guerreros tuvieron un mayor acercamiento al coronel imperialista.

Aunque declinó la solicitud de integrarse a las filas de los insurgentes, De la Canal no participó en batallas contra el movimiento libertador, así como tampoco los apoyó. Inclusive el militar fue enviado a prisión tras el inicio del levantamiento armado, pues si bien no participó en las conspiraciones tampoco hizo algo para detener su desarrollo.

Morelos y Francisco Xavier Mina, nuevos aires en la Independencia

Algunas figuras trascendentales dentro del movimiento independentista tuvieron momentos breves, pero dejaron huella por sus ideas así como por las iniciativas que impulsaron durante sus liderazgos. Baste recordar que Miguel Hidalgo estuvo apenas unos meses al frente del movimiento antes de su fusilamiento.

José María Morelos y Pavón fue uno de los cabecillas del movimiento a la muerte de Hidalgo, además que con su pensamiento fortaleció los ideales de los independentistas, tal como se plasmó en el documento titulado como "Sentimientos de la Nación".

En esta subasta también se cuenta con un documento del cura de Carácuaro. Se trata de una carta firmada por él, José María Liceaga y José María Coss, donde los tres líderes hablan acerca de la formación de una academia militar

"Para que nuestros oficiales adelanten lo posible en el arte de la guerra, dispondra U. que haya diariamente una academia militar a la que deveran concurrir sin escusa todos los oficiales de la división de su mando y dirijira el mas idoneo; y asi de los adelantamientos que tengan, como de haver circulado esta orden a todos sus subalternos dara U. aviso a este Supremo Gobierno" (sic), se indica en la carta cuyo precio oscila entre los 100 mil y los 150 mil pesos.

"Morelos ya organizaba el ejército, un movimiento más organizado. Con él se realiza bien toda esta parte militar, tanto que quería hacer una academia", sostiene el experto respecto a la misiva que conforma el lote 95.

Tras el fusilamiento de Morelos, ocurrido en 1915 en Ecatepec, una de las grandes figuras fue Francisco Xavier Mina, quien también figura en esta subasta a través de un parte de guerra realizado por él.

Como Miguel Hidalgo, Mina estuvo muy poco tiempo en la Independencia (tan solo ocho meses) antes de también ser fusilado; sin embargo, a decir del experto, también tuvo un papel fundamental en el fortalecimiento del ejército libertador.

Este documento fue escrito el 14 de septiembre de 1817, dos meses antes de la muerte del insurgente. En agosto de 1817, en Guanajuato, combatió con Pedro Moreno contra el ejército de Pascual Liñán y de ello se produjo este texto:

"… apenas supo el enemigo mi feliz llega a estas Provincias, cuando apuró todos sus recursos para reunir las tropas que tenía… trayendo Divisiones enteras de otros Departamentos… Me atacaron en el Fuerte del Sombrero, y después de haberles matado más de mil hombres, tuvimos que abandonarlo por falta de agua y víveres… los restos de aquellas tropas han pasado a sitiar el Fuerte de los Remedios donde se halla vuestro digno general el Exmo. Sr. José Antonio Torres… Pocos días antes de que llegara el Enemigo a las inmediaciones de aquel Fuerte, pasó a mis órdenes, el Señor Teniente General, todas las Divisiones que con anticipación había reunido. En el poco que están baxo de mi mando he tomado las Plazas del Viscocho y San Luis de la Paz… Al separarme de esta plaza recibí un oficio del Exmo. Sr. Torres, llamándome para que hostilizara el enemigo. Que lo tiene cercado. Vamos pues, mis nombres Compañeros de Armas, vamos a liberar a nuestro General, y a enervar los últimos esfuerzos del Enemigo", se lee.

Mina tenía 28 años cuando llegó a México y estuvo ocho meses. Apoyó a la insurgencia y fue asesinado, de ahí recobró fuerza la insurgencia y se adhirieron otros coroneles, como Agustín Iturbide, quien también llegó a firmar el tratado de Córdoba con Juan O’Donoju.

De la coronación de Iturbide al primer presidente, Guadalupe Victoria

De acuerdo con Antonio Villa, especialista del Departamento de Libros y Documentos de Morton Subastas, todos los lotes que componen esta oferta dan una idea clara de cómo fue el antes, durante y después de la Independencia de México, sobre todo en el caso de las batallas a través de los partes de guerra, como el de Francisco Xavier Mina.

Por ejemplo, el lote 90 es una colección de partes de batallas, 34 luchas en total que principalmente se llevaron a cabo en Guadalajara. En unas los insurgentes salieron victoriosos, pero en otras, las menos, terminaron en derrotas.

"Nos da un contexto más al detalle de lo que ocurrió en cada batalla, y aparte que están dirigidos a José de la Cruz, teniente importante en la guerra, es considerado a la par de José María Calleja, pero José de la Cruz era muy sátiro al igual que Calleja", ahondó el especialista.

Sin embargo también hay otros momentos de gran trascendencia dentro de la historia de la Independencia de México, como el que presenta el lote 128, que es el bando sobre el nombramiento como emperador a Agustín de Iturbide, el 28 de mayo de 1822.

Con manchas de óxido, así como de puntos a surcos de polilla en sus márgenes superiores e inferiores, en este documento que tiene un precio entre 35 mil 50 mil pesos se lee:

"A las dos de la mañana de este día he recibido del Excmo. Sr. Secretario de Estado y del Despacho de Relaciones interiores y exteriores Dr. D. José Manuel de Herrera el Soberano Decreto que sigue: … El Soberano Congreso constituyente Mexicano congregado en sesión extraordinaria… teniendo en consideración que las Cortes de España… has declarado nulo el Tratado de Cordova y que por lo mismo es llegado el caso de que no obligue su cumplimiento á la Nación Mexicana… ha tenido á bien elegir para Emperador Constitucional del Imperio Mexicano al Sr. D. Agustín de Iturbide, primero de este nombre, bajo las bases proclamadas en el Plan de Iguala y aceptadas con generalidad por la Nación" (sic).

Bajo esta misma temporal es que también se cuenta con otro informe del 28 de abril de 1824 en el que se desconoce a Agustín de Iturbide como emperador de México, además que se declara traidor a todas las personas que lo apoyen.

La casa de subastas en su catálogo ha recordado las palabras de la experta Silvia Martínez del Campo, quien en "El Proceso" indicó que el Primer Emperador de México solo ocupó el cargo 10 meses, pero no había abdicado antes debido a falta de una autoridad competente. Además que "volvió a privilegiar la ausencia de derramamiento de sangre y la unión entre todos, en aras de la consolidación de la independencia del país. Iturbide decidió abdicar, dejar la Corona y alejarse del país para evitar la desunión, antes de sofocar militarmente a sus enemigos".

En el bando del lote 150, con precio estimado hasta los 9 mil pesos, se alcanza a leer en lo que se refiere al emperador: "El Supremo Poder Ejecutivo nombrado provisionalmente por el Soberano Congreso Constituyente… Articulo primero del decreto de 8 del corriente, que D. Agustin de Iturbide no ha sido Emperador de México… que se tenga por traidor a quien proclame al expresado…".

Previo a llegar al nombramiento de Guadalupe Victoria como primer presidente de México, documento con el cual se terminaría la historia cronológica de los informes que forman parte de esta subasta, otra de las piezas destacadas, con un valor entre 35 mil y 50 mil pesos, es otro bando sobre el Acta Constitutiva de la Federación Mexicana.

El especialista Antonio Villa aseguró que este reporte es muy importante debido a que es "donde se estipula la forma de gobierno donde se considera a México como República y ya no como parte del Virreinato o un Imperio. Aquí ya se da la forma de gobierno, que son las bases de la Constitución de 1824 y lo que nos constituye".

Entre los distintos artículos que se mencionan en el documento con un valor de entre 25 y 50 mil pesos figura el primero, donde se indica que "La nación mexicana se compone de las provincias comprendidas en el territorio del virreinato llamado antes Nueva España, en el que se decía capitanía general de Yucatán, y en el de las comandancias generales de provincias internas de oriente y occidente".

Además, en otros artículos, se reconoce la libertad e independencia "para siempre de España y de cualquier otra potencia", además que "la soberanía reside radical y esencialmente en la nación".

Aparte plantea las bases de la división de poderes del Estado Mexicano en ejecutivo, legislativo y judicial, destacando que "jamás podrán reunirse dos o más de estos en una corporación o persona, ni depositarse el legislativo en un individuo".

Con el lote 147, de 18 mil a 25 mil pesos, se cierra el trayecto independentista pues reconoce al primer mandatario mexicano, por lo que se concluyen todas las batallas anteriormente mencionadas e incluso el Imperio Mexicano.

Datado del 11 de octubre de 1824, en él se lee: "Es Presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos el Ciudadano General de División Guadalupe Victoria, por haber obtenido el solo la mayoría absoluta de los votos de las legislaturas, y calificandola el congreso general con arreglo a la ley" (sic).

A través de todos estos papeles con marcas de dobleces, polillas y las huellas del paso del tiempo es donde se plasman los detalles de la Independencia de México, un movimiento que duró más de 10 años y que dio origen a una nación que hoy día es joven.

Entre las firmas, palabras y anécdotas de la insurgencia se guardan las memorias y caminos de lo que dio paso a la nación que celebrará su alumbramiento el 15 y 16 de septiembre.