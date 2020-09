Buen día estimados amigos golfistas, espero y se encuentren bien, tercera semana de la Copa FedEx con la última etapa el Tour Championship a celebrarse este fin de semana en East Lake, Atlanta, Georgia, después de una gran etapa anterior en el BMW con un espectacular desempate forzado por Dustin Johnson al embocar un largo y difícil putt para birdie en el hoyo 72 y así empatar con John Rahm en el liderato quien un día anterior fue penalizado con un golpe al levantar su bola en green sin haberla marcado previamente de acuerdo a la regla 14.1, el hoyo designado para el desempate fue el 18, y donde ahora fue el español quien embocó un largo, espectacular y dicil putt para birdie y así llevarse esta segunda etapa del serial, recordemos que para esta última etapa solo participan los mejores 30 jugadores del ránking de la FedEx entre ellos el mexicano Abraham Ancer, quien tuvo una gran primera ronda para situarse en el quinto lugar, a seis golpes de los líderes Dustin Johnson y Jon Rahm.

La semana anterior hablamos sobre la regla 16.1 en especial a las obstrucciones inamovibles y muy en especial de los caminos para carritos de golf, bueno pues quedé en contarles una anécdota muy chistosa que me ocurrió con un jugador en el torneo Interclubes Zona Norte 2019 en el club de golf Valle Alto en Monterrey. A mi me correspondía cubrir la segunda vuelta y a mi compañero y expresidente del Comité Nacional de Reglas de la Federación Mexicana de Golf Víctor Adames la primera vuelta, y me hablan para decirme que solicitan reglas en el hoyo 10, al acudir veo que los jugadores están envueltos en una discusión sobre el punto de alivio de una bola que reposa sobre un camino, el hoyo tiene un camino de concreto para carritos del lado izquierdo entre los árboles y más delante de la mitad del fairway tiene una intersección horizontal de otro camino de asfalto el cual es usado principalmente por empleados de mantenimiento, carros utilitarios y maquinaria pesada; la bola del jugador reposa sobre este camino de asfalto justo al lado de donde se forma la intersección entre ambos caminos, y el jugador quería tomar un punto de alivio el cual no era el más cercano desde la posición original de su bola, pero era el que más le convenía ya que lo dejaba prácticamente con tiro a green.

Al indicarle yo cuál era su punto de alivio mas cercano el cual era hacia el otro lado y ligeramente delante del camino, él me decía que por regla un alivio nunca podía ser hacia delante a lo cual yo le dije que lo que no se podía era acercarse a la bandera y que desde ese punto él no se acercaba a la bandera, y la distancia desde la posición original de la bola a este punto que yo le marqué era de la mitad de la distancia que el punto donde él quería aliviarse, para demostrarle que él no se estaría acercando a la bandera le solicité a uno de sus compañeros un medidor láser y medimos desde la posición original de la bola sobre el camino a la bandera y desde el punto de alivio que yo le marque y le demostré que no se acercaba a la bandera, para todo esto el grupo de atrás ya estaba esperando chiflando y molestos ya que era mucha la demora y él seguía defendiendo su postura, y al ver que no entendía o no quería entender, decidí solicitar apoyo y hablarle a mi compañero Víctor Adames al llegar mi compañero, el jugador seguía argumentando lo mismo que cómo era posible que el alivio fuera ligeramente hacia adelante que eso estaba prohibido por las reglas, pues mi compañero le señaló exactamente el mismo punto de alivio que yo le indiqué esto sin yo platicar previamente con mi compañero de la situación; pues por fin cedió ya que éramos dos contra uno y sus compañeros de grupo también, lógicamente no le gustaba la posición para el siguiente golpe desde el punto correcto, total fue un retraso de juego de al menos quince minutos o más, después viene lo chistoso o chusco, al levantar el la bola del camino para tomar el alivio en el punto que le indicamos, el jugador se da cuenta que no era su bola, si no la de un compañero de su mismo grupo que al ver otra bola varios metros delante de esta pensaba que aquella era la suya, tanta demora y discusión para que esta no fuera su bola, ya se imaginarán los comentarios y la risa entre mi compañero y yo horas después de lo ocurrido.

Cuidemos el campo de golf donde habitualmente jugamos y todos los demás también. Te invitamos a que acudas a jugar y practicar el golf de una manera responsable y honesta, acatando todas la mediadas de prevención y protocolos del campo o club donde juegues. Nos vemos y hasta los próximos 18 hoyos.