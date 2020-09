Nuestros subagentes, preparándose para una de las elecciones más grises en la historia de la provincia de Coahuila, nos reportan desde la capirucha del pan de pulque que el caldero político estatal se está calentando cada vez más, conforme aumentan las teorías respecto a las posibilidades de que legalmente pueda haber una segunda reelección de alcaldes, dado el recurso que tiene sobre la mesa el Instituto Electoral de Coahuila (IEC) para su análisis y decisión, lo que supuestamente ocurrirá en 15 días. Este litigio se dio por la solicitud de revisión presentada por Cuauhtémoc Rodríguez Villarreal, alcalde de Sabinas por los desgastados partidos PAN, UDC y MC, quien parece no tener "llenadera" y se niega a pasar a vivir en el error. Y mientras se emite el acuerdo final en los tribunales, hasta ahora el supuesto es que 21 alcaldes coahuilenses podrían seguir en el cargo por tres años más y, según nuestros subagentes, con el alboroto que se armó, a varios ya se les empieza a mover "una patita".

Por citar solo dos, están los mandamases de Saltillo, Manolo Jiménez, y de Torreón, Jorge Zermeño; las opiniones se dividen ante ese escenario, porque mientras los habitantes de la capirucha del esmog respaldan un poco (tampoco mucho que digamos) la labor del "Chico Maravilla" y tal vez pudieran aguantarlo otros tres años, con el alcalde Zermeño la cosa cambia radicalmente, ya que los bonos panistas cayeron estrepitosamente durante los últimos meses. La falta de agua potable en colonias del poniente, norte y suroriente de Torreón, el aumento de delitos del fuero común, la factura de la fastidiosa pandemia que trajo el coronavirus y la actitud rijosa del edil en contra de todo y a favor de nada han cambiado la imagen que los ciudadanos tenían del jefazo moral del PAN, así que muchos piensan que no le alcanzaría para una tercera reelección.

Y ya que andamos por el mundillo político, cuyos temas abundarán en los meses siguientes, los subagentes, disfrazados de volantes virtuales, nos indican que el que anda con el ceño más que fruncido es el diputado Marcelo Torres Cofiño. A pesar de que durante dos años el panista repartidor de sonrisas ha andado en campaña... Perdón, intensa actividad política y paseándose con el "góber" Miguel Riquelme, ve en jaque sus ilusiones de despachar desde el edificio más caro de la ciudad con la posibilidad de una reelección del alcalde Jorge Zermeño o la llegada de un segundo en discordia. Y es que quien decidió aparecer en las inestables redes sociales posando en el antiguo Banco de México fue el eterno candidato Guillermo Anaya, por si no recuerdan, exalcalde de Torreón; anda presumiendo una serie de encuestas, a decir de algunos, para tratar de "agandallarse" la candidatura, y como dicen que don Memo es dueño del PAN Coahuila y cuenta con muuuuchos "amigos" en la capirucha del esmog, pues habrá que esperar.

***************

Donde también empezaron a sonar campanas de enroque es en el Palacio Rosa. Con motivo de que algunos secretarios que brincan de gusto porque se les menciona como "posibles" suspirantes en el reparto de becas… Perdón, candidaturas para las diputaciones federales del año entrante, necesariamente tendrán que solicitar licencia, nuestros subagentes, que todo lo miran, esperan con curiosidad conocer los movimientos que el "góber" rijoso y epidemiólogo de la provincia, Miguel Riquelme, hará en el tablero para cubrir los espacios que van a quedar en el Gabinete estatal. Por lo menos son tres las secretarías que se encuentran en remojo y tendrán que sufrir reemplazos, según los subagentes, que alcanzaron a ver los tachones en la pizarra; se podían ver las secretarías de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Inclusión y Desarrollo Social, y la del Trabajo, así como también la decorativa Representación del Gobierno Estatal en La Laguna. Las lenguas de doble filo rumoran que esta coyuntura podría ser aprovechada por el mandamás de la provincia para hacer algunas "travesurillas", a las que es muy asiduo, y darle las gracias a uno que otro funcionario de los que andan por la libre o con los que de plano ya no se halla. ¿Será?

***************

Tremendo tropezón tuvo el alcalde Jorge Zermeño en sus afanes de dar buenas noticias, al jurar y perjurar que, en todo Coahuila, Torreón alcanzó el "semáforo verde" en la evaluación epidemiológica que realiza la Secretaría de Salud de Coahuila, y que significa un nivel de "bajo riesgo epidemiológico". Nuestros subagentes, que toman café en el séptimo piso de la presidencia, nos reportan que más tardó el alcalde en abrir la boca que la dependencia estatal en revirarle que eso fue solo un día, el pasado lunes 31 de agosto, y que en la actualidad Coahuila está en semáforo amarillo. Una vez que sus consejeros estrella tímidamente le hicieron saber el tremendo error, el munícipe no encontró otra salida más que repetir su agotado y adolorido discurso de que meses atrás y desde una visión política se le hizo aparecer como responsable de que se agudizara la pandemia, aunque él siempre estuvo dispuesto a hacer lo necesario para apoyar. Se le borró de la memoria que muy al principio de la contingencia impidió la entrada de agentes de Salud al edificio, los cuales únicamente pretendían sanitizarlo. Y otra que metió su "cuchara" fue la eterna líder morenista y encargada, eso es un decir, de la comisión de Salud en San Lázaro, la diputada Miroslava Sánchez, quien dijo que ni verde ni amarillo, que "estamos en semáforo naranja". A como vamos, terminaremos con todos los colores del arcoíris. Solo que a diferencia del alcalde de Torreón, la diputada federal, que preside precisamente la comisión de salud en el congreso, tiene como oficio la medicina, a lo que más de uno salió a decir que, con esas aseveraciones, diga dónde consulta, pero para no ir.

***************

Los que nomás no miden la "fuerza" a la hora de aplicar un procedimiento son los elementos policiacos de Francisco I. Madero. Nuestros subagentes, disfrazados de hoyancos interminables en este municipio, nos cuentan de varios reportes ciudadanos en contra de los muchachos de la seguridad pública, que sin tacto alguno y sin la debida capacitación hacen detenciones a diestra, siniestra y madrazo limpio, como el caso de un joven con capacidades diferentes, golpeado por supuestamente robar una motocicleta, y aun cuando los vecinos salieron a defenderlo y dar fe de su inocencia, los elementos de seguridad hicieron caso omiso y no pararon de agredirlo. El joven, que padece de ataques epilépticos, no pudo defenderse debido a su condición. Además del exceso de la fuerza bruta, existen otras denuncias en contra de los agentes por robar las pertenencias de cualquier detenido, sea o no culpable. Algo similar a lo denunciado recientemente en el municipio de Torreón, pero contra algunos elementos del departamento de Tránsito y Vialidad, donde los elementos de traje estridente se han multiplicado y hasta se "pelean" a los detenidos para hacerles la prueba de alcoholemia con un estilo pluma a distancia, donde el conductor debe "soplar y soplar" para ver si le detecta algún nivel de alcohol, y ay de usted que no tenga buenos pulmones, porque se enojan y hasta lo intimidan con llevarlo a la Colón, si es que no llega a un "acuerdo" previo.

***************

En pleno reinado de lo políticamente correcto, los que mostraron de más civilidad política para el próximo proceso electoral en la provincia fueron la alcaldesa panista de San Pedro de las Colonias, Patricia Grado, y el jefazo del Partido Revolucionario Institucional, Juan González, quienes decidieron limar las asperezas entre partidos y mejor apoyar la candidatura de Armando Guerrero, quien suspira por una silla en el congreso local, solo que este va por el partido de moda, Morena, por lo que muchos se preguntan si el presidente estatal de Acción Nacional sabe de las andanzas de doña Paty, o si el distraído dirigente del tricolor, Rigo Fuentes, conoce los movimiento de su operador, pero a favor del candidato de Morena. Total, mientras son peras o son manzanas, hay quienes dicen que a lo mejor ambos políticos están preparando su cambio de partido ahora que las aguas se ponen por de más complicadas.