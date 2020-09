Trabaja de albañil para ser enfermero

A través de redes sociales se viralizó el caso de un joven originario de este municipio del sur del estado, que para pagar sus estudios de licenciatura en Enfermería tuvo que trabajar como albañil.

En su cuenta de Facebook, Manuel Chimal publicó: "Este 'secre' ya es licenciado en enfermería. No me olvido de dónde salí y mucho menos olvido de las personas que me dieron buenos consejos, agradezco a mi familia y amigos".

En sus redes, cientos de personas lo han felicitado y lo han catalogado como un claro ejemplo de motivación para muchas personas y motivo de orgullo para sus padres.

"Felicidades viejo, te lo mereces dios te bendiga y ahora y siempre vamos pa' delante", le comentaron en su muro de Facebook.

"Eso es todo Manuel Chimas, nunca hay que perder los pies de la tierra, te deseo lo mejor de lo mejor, a seguirle echando ganas que tu puedes, Dios te bendiga hoy y siempre, enhorabuena, felicidades", le puso otro usuario.

La usuaria Nancy Torres Ramos le escribió: ¡Muchas Felicidades Manuel ! Tan humilde como siempre, me da gusto y me llena de orgullo conocerte, pero sobre todo ver qué has logrado lo que anhelabas. Éxito en todo lo que venga. Enhorabuena eres todo un ejemplo.