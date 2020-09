Desmienten feministas a AMLO

Especialistas en temas de género rechazaron que la violencia feminicida haya disminuido como lo aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador en la presentación de su Segundo Informe de Gobierno el pasado martes.

"(El presidente) no está siendo ni siquiera honesto y nada más está pintando un escenario irreal de un México donde todos quisiéramos irnos a vivir, pero que no es real, no es la verdad", criticó Arussi Unda, fundadora y vocera del colectivo feminista Brujas del Mar.

Durante la mesa de discusión "De los discursos a los hechos", donde expertas analizaron el Segundo Informe de Gobierno, Arussi Unda consideró que la actual administración federal no tiene una estrategia clara para disminuir los crímenes contra las mujeres y lamentó que el Ejecutivo federal no haya reconocido la violencia contra este sector de la población:

"Ni siquiera mencionó el tema, la palabra mujer la dijo una vez para presentar a la presidenta de la Conapred, la palabra feminicidio la dijo una vez para decir que había bajado cuando no es así".

Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), hasta julio de este año se registraron 566 víctimas de feminicidio, mientras que en el mismo periodo del 2019 fueron 537.

En este sentido, Edith Olivares Ferreto, jefa de la Unidad de Derechos Humanos en Amnistía Internacional México, desestimó a López Obrador en sus dichos sobre la violencia feminicida.

"Una de las cosas que observamos con muchísimo asombro es el señalamiento de frases como que los feminicidios han disminuido en México, lo cual se contradice con las propias cifras de gobierno, que son cifras públicas que provee, que organiza la administración pública federal, observamos que los feminicidios han incrementado en México en los últimos diez años", mencionó Edith Olivares.

Sobre este panorama, Wendy Figuera, directora de la Red Nacional de Refugios (RNR), opinó: "Hemos visto que hay una situación de invisibilidad, de lo que realmente sucede en nuestro país, en donde a casi dos años de gobierno, hemos visto un adelgazamiento en las instituciones encaminadas a promover la igualdad sustantiva y garantizar los derechos humanos de las mujeres y niñas".