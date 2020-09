AMLO anuncia proyectos energéticos y de comunicaciones

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que junto al sector privado definen los proyectos en los cuales podrán invertir tanto en el sector energético y como en el de comunicaciones para reactivar la economía.

"Estamos por llevar a cabo un acuerdo con el sector privado, donde se están definiendo proyectos donde ellos van a participar con inversión, tanto en el sector energético como en comunicaciones, estamos trabajando para eso".

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo aseguró que la pandemia del coronavirus va bajando y ya hay indicios de que se recuperan diversos sectores como el turístico.

"Para de manera clara y breve lo más importante ahora es garantizar el empleo lo está diciendo la gente lo que más preocupa es el trabajo el empleo y no puede haber empleo si no hay crecimiento de la economía si no se inician obras para construir infraestructura impulsar la industria de la construcción".

Destacó con su gobierno en México existe un auténtico estado de derecho y los inversionistas lo saben.

"Los inversionistas saben dónde hay riesgos de inestabilidad política, donde no hay piso parejo y se apoya a empresas o a bancos, y no hay libre competencia, si domina o no el influyentismo, saben si el gobierno es serio, responsable o no".

Criticó que en las pasadas administraciones los funcionarios que daban contratos para recibir a un empresario, la entrevista la cobraban hasta en un millón de pesos.

"Aunque parezca increíble se daba, imagínense pagar un millón de pesos para conseguir una cita con un alto funcionario, todo eso se sabe".