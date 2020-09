'Lluvia de marihuana' sorprende a habitantes de Israel

El hecho que tuvo lugar la tarde del jueves y que no tardó en llamar la atención en redes sociales, fue obra del grupo Green Drone, como parte del movimiento que busca legalizar el cannabis. Detalla The Jerusalem Post.

El grupo cuyo lema es 'amor libre', envío previamente un mensaje a través de Telegram avisando sobre su plan.

"Es hora queridos hermanos. ¿Es un pájaro? ¿Es un avión? No, es el dron verde, repartiendo cannabis gratis desde el cielo… Disfruten amados hermanos, este es su hermano piloto, asegurándose de que todos consigamos un poco de amor libre", decía el mensaje.

Fue así que el dron recorrió la plaza Rabin para hacer llegar a los transeúntes la marihuana en pequeñas bolsas de plástico.

Weed-legalization activists dropped small packets of cannabis from a drone high above a main square in Tel Aviv https://t.co/3Jpz5PZRir pic.twitter.com/V5Yo4fcrdC