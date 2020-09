Hombre se ahoga minutos después de comprometerse con su novia

Joao Guilherme Torres Fadini, de 24 años, falleció ahogado en la región de Sorocaba, en Brasil, apenas cinco minutos después de que posó con su novia Larissa Campos, de 25 años, para unas fotografías, celebrando que acababan de comprometerse.

“Después del beso, se quitó la camisa y se metió al agua junto con nuestros amigos. Me pidió que lo esperara y me dijo que me amaba. Comenzaron una carrera de nado hasta la siguiente orilla. Casi todos se rindieron y solo quedaron él y mi cuñado Gabriel”, cuenta Larissa, cita el Daily Mail.

Poco después, Joao se perdió de vista y ya no salió del agua. Se le buscó al momento y se llamaron a los servicios de emergencia, que también iniciaron una operación de rescate, hasta que una hora y media después, su cuerpo fue encontrado por los bomberos.