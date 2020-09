VIRAL: 'Lady 3 pesos' se graba comiendo tacos de chicharrón

A una semana de volverse viral gracias a un video donde se le ve insultando al personal de seguridad de una sucursal de Walmart, la mujer apodada como 'Lady 3 pesos' vuelve a aparecer en redes sociales al mostrarse en video comiendo tacos de chicharrón en un puesto ambulante de la Ciudad de México.

"Me encuentro en la calle de Jaime Balmes y les tengo una excelente recomendación de unos taquitos de chicharrón en salsa verde, para todos aquellos que dicen que no me gustan. Les voy a probar que me encantan, que son una de mis comidas favoritas", se escucha decir a la mujer mientras pide el mencionado platillo en el puesto local.

Antes de que finalice el video, se aprecia a 'Lady 3 pesos' darle una mordida a uno de los tacos mientras expresa 'su gusto por ellos'.

Cabe destacar que hace apenas unos días la mujer compartió un video en el que ofrecía disculpas al personal de la tienda comercial por sus palabras, así como por las ofensas que lanzó hacia el platillo mexicano.

