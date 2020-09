Departamento en venta genera indignación por un detalle de la cama

El anuncio de bienes raíces muestra que la cama en este apartamento tipo estudio está ubicada arriba de las escaleras de entrada.

La propiedad se ofrecía en el sitio web de OnTheMarket, quienes ya retiraron la publicación. La captura de pantalla de la persona que compartió en Twitter deja ver que el anuncio tenía una descripción del lugar que leía: "un estudio amplio y bien reformado en el último piso con ventanas de doble acristalamiento que dan al sur", recoge Yahoo Lifestyle.

La residencia de Pavilion Road en Worthing, tenía un precio de 125000 libras, que son alrededor de 3 millones y medio de pesos.

mOvE tO tHe sOuTh tHe PoSsiBiLiTiEs aRe eNdLeSs pic.twitter.com/TU6wiag1Ie