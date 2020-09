El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que hubo un sobreprecio en la operación en que se vieron involucrados Altos Hornos de México y Agro Nitrogenados, además de volver a advertir que si no hay reparación del daño, tampoco habrá garantías del Gobierno federal.

En su conferencia de prensa, el mandatario dijo que "no está infundado de que hubo un sobreprecio de alrededor de 200 millones de dólares... Lean la denuncia del señor (Emilio) Lozoya", pidió, señalando que ahí se menciona que se hizo un "avalúo a modo".

Por tanto, reiteró a AHMSA que "si no devuelven los 200 millones de dólares a la hacienda pública, pues no hay reparación del daño, así tan sencillo. No puede ninguna autoridad, creo yo, dar alguna garantía a los implicados si no se repara el daño, al menos nosotros no lo vamos a permitir"

"Si un juez dice que sin reparar el daño, queda en libertad el señor (Alonso) Ancira, yo desde aquí voy a pedir una investigación al juez", anunció.

"No es amenaza ni advertencia, es que no puedo ser encubridor, como ningún ciudadano debemos ser encubridores, cómplices, todos tenemos que ayudar a limpiar de corrupción al país", indicó el presidente, insistiendo en que "si ellos quieren un arreglo, pues que devuelvan lo que indebidamente se sustrajo de la hacienda pública y yo creo que con eso tendrían más posibilidades de resolver sus asuntos".

No obstante, insistió en que "si ellos (AHMSA) están en lo mismo, pensando que con boletines y con amigos que tienen en los medios, van a conseguir no reparar el daño, pues están en un error".