Rogelio Ramos enfrentará reto profesional

Rogelio Ramos ha enfrentado varios retos profesionales, sin embargo, viene uno para el que se ha preparado bastante y del que desea salir victorioso.

Debido a la contingencia sanitaria, Rogelio tuvo que parar sus actividades. Se reactivó dando shows en línea, luego en vivo, pero con la presencia de menos de 10 personas y hoy ofrecerá el primer autoshow en La Laguna.

"Mientras se acaba la pandemia tenemos que acoplarnos a esta situación. Hay que innovar y no quedarse con los brazos cruzados.

"Estoy emocionado, pero a la vez nervioso porque ahora no podré ver a la gente riéndose porque ni modo que los carros se rían", dijo entre risas.

Ramos comentó que confía en que todo saldrá bien en la presentación que tendrá lugar hoy a partir de las 19:00 horas en la Feria de Torreón.

"Yo estoy seguro de que se la pasarán muy bien. Vamos a hablar de cómo ha cambiado todo por la pandemia. Estoy seguro de que en sus autos los laguneros estarán riéndose a carcajadas".

Rogelio comentó que además de su show, el público podrá disfrutar de buena música y de diversos alimentos.

"Les comento que, además de un servidor, DJ Poli y DJ Bernie González, contaremos con food trucks y contaremos con meseros que estarán llevando bebidas a los autos. Les recomiendo que vayan de dos a cuatro personas por auto".

Sobre los espectáculos en línea, Rogelio externó que de alguna manera han puesto en movimiento a la industria, pero consideró que lo presencial siempre será mejor.

"Ya no sabemos ni qué onda, sin embargo, no hay nada como estar en vivo, no solo en conciertos, me refiero también a entrevistas, conferencias".

Ramos informó que la contingencia sanitaria le puso "un frenón horrible" a su carrera.

"La última vez que presenté show fue a mediados de marzo en Vallarta. De ahí en más, todo se canceló. También tenía una gira agendada por Estados Unidos.

"Me afectó mucho económicamente y luego la falta de actividad me tensó mucho. Siempre estaba dando espectáculos y de repente, nada. Todo ha sido muy difícil y no solo para mí, sé que para todos".

Por otro lado, Ramos anunció que hace poco grabó con Gustavo Adolfo Infante el programa El minuto que cambió mi destino.

"Todavía no sé cuándo se transmitirá esta emisión. Estuvo muy padre todo, yo le dije a Gustavo que no había pasado tantas tragedias como le han ocurrido a muchos de los invitados que ha tenido y pues eso me preocupaba.

"He tenido la fortuna de haber nacido en Torreón, donde he vivido puras cosas padres. Yo pensaba que no sería atractivo para el programa porque gracias a Dios no tengo historias de tristeza y aun así el programa estuvo muy bueno y divertido".