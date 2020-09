Cancelan desfile del Día de la Independencia en Torreón

Fue anunciada la cancelación oficial del desfile por el Día de la Independencia en Torreón, así como el acceso a la población en general al tradicional evento del día 15 de septiembre por la noche.

Así lo indicó durante el jueves el alcalde de la ciudad, Jorge Zermeño, quien indicó que las determinación se tomó debido a las condiciones sanitarias que prevalecen en todo el estado de Coahuila, mismas que no permiten la aglomeración de personas en los contingentes que integrarían el recorrido, ni tampoco de espectadores sobre la ruta del mismo.

Tradicionalmente el desfile por el Día de la Independencia se lleva a cabo con la participación mayoritaria de elementos del Ejército Mexicano, elementos de la Policía de Torreón, Bomberos, Protección Civil y la Cruz Roja, solamente el año pasado asistieron unas 20 mil personas a observar los contingentes.

"No, desfile no va a haber, el evento masivo no va a haber, el día 15 vamos a hacer un reconocimiento especial a médicos y enfermeras en el monumento a los Niños Héroes que está en Torreón Jardín, en la Plaza de la Tortuga, ahí se hará este evento especial este 15 de septiembre. Probablemente terminada la Sesión Solemne de Cabildo pues demos el grito ahí con la gente que va a estar presente en este evento", indicó.

Zermeño Infante dijo que pese al cambio de condiciones sociales que se ha sufrido en todo el país debido a la pandemia del COVID-19, se debe recordar "lo importante de una nación libre, independiente como México y que cada año en este mes patrio, pues celebramos una serie de eventos que nos hacen recordar el orgullo de ser mexicanos".

Cancelaciones de los tradicionales desfiles por la Independencia de México y modificaciones en las ceremonias del "grito" también se han hechos oficiales en la capital de Coahuila, Saltillo, además de Gómez Palacio. También las autoridades de dichos municipios alegaron temas sanitarios que imposibilitan la presencia de la ciudadanía y los contingentes oficiales.

Sin Grito

