Reconoce alza en deuda pública

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que se incrementó la deuda pública debido a la crisis económica generada por la pandemia de COVID-19 y la depreciación del peso frente al dólar.

"Por la depreciación del peso y por la caída de la economía hay ya un aumento en la deuda, sin pedir dinero adicional prestado hay un aumento en la deuda, porque se cayó la economía y porque se depreció el peso", dijo el mandatario en su conferencia de prensa.

Desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador refirió que en lo nominal la deuda pública asciende a 12 billones de pesos.

"En cuanto al PIB hasta ahora es como un 8 por ciento, pero la estimación puede ser hasta 10 % para el cierre del año".

Señaló que su Administración trabaja para que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2021 haya ajustes para atender fundamentalmente lo básico.

Ante esto, apuntó el presidente en su conferencia matutina que se harán ajustes al presupuesto federal del próximo año con el fin de evitar créditos y más endeudamiento.

"Que no le falten a la gente sus apoyos, que se cumpla lo que ya establece la Constitución, que en pensiones, en becas, en atención médica, medicamentos gratuitos, que en pensiones para discapacitados no solo se mantenga el mismo presupuesto, sino que aumente. Eso lo vamos a garantizar, se va a aumentar".

Reiteró que la disminución se hará en el gasto corriente, misma que será "de manera considerable".

"Estamos también recogiendo todo el dinero que se manejaba en fideicomisos, estamos esperando que en la Cámara se apruebe una reforma para que esos fondos los concentre Hacienda y sirvan para contrarrestar el déficit, es decir, que se utilicen para que tengamos suficiencia presupuestal".

López Obrador señaló que analizan con el Banco de México los fondos que podría aportar al país.

"Estamos haciendo la cuenta y ellos también. Ya se va a considerar en el año próximo. Yo pienso que el 9 de septiembre se va a dar a conocer toda la información de cómo vamos a cerrar el año y qué esperamos para el próximo año", dijo.

El ganador del Premio Nobel de Economía 2008, Paul Krugman, dijo que los programas de austeridad han hecho mucho daño en los últimos 10 años.

"Hay límites respecto a lo que se puede gastar, y la austeridad no siempre es una mala idea, pero si no se conoce la historia, hace que los Gobiernos no vivan dentro de sus propios medios", estableció. Refirió que en los últimos 12 años en los países ricos el problema siempre ha sido que los Gobiernos tienen límites imaginarios y empiezan a gastar.

"No se preocupan por el déficit y terminan lastimando a sus economías y a su población en un grado muy importante", ponderó.