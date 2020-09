'Les dije que no era viable', MR sobre rescate

El gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, indicó que deseaba el rescate de los mineros de Pasta de Conchos pero expertos han indicado que no es viable.

El mandatario dio estas declaraciones tras ser cuestionado sobre el trabajo del Gobierno Federal en el tema y los estudios realizados para el rescate de cuerpos, a más de 14 años de la explosión que dejó 63 mineros atrapados.

"Se los dije, yo deje muy clara mi postura hace meses. Les dije que no era viable que no me alborotaran a las familias que ya andaban tranquilas. Sin dejar de desear el rescate de sus familiares", dijo el mandatario.

Agregó; "Ayer lo comente no me queda claro qué acordaron por eso no quiero comentar mucho pero lo que vi es una indemnización y un memorial. Sigo pensando lo mismo a meses de que inicio la posibilidad, hace algunas semanas comentaron que el rescate pudiera durar 4 o 6 años, pues es que son las mismas conclusiones que se sacaron cuando varios organismos internacionales dictaminaron la no viabilidad del rescate y también en el caso de protección civil pues vieron la complicación de poder hacerlo, yo creo que en su momento no había quien se opusiera al rescate, técnicamente siempre ha sido una dificultad. Trajeron gente externa y ya vemos las conclusiones".