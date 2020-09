Bombero rescata a una mujer atrapada durante un incendio

La madrugada del martes pasado en un edificio residencial de Lenox Avenue, en Harlem, Nueva York, se registró un incendio que los bomberos atendieron de inmediato.

Fue el bombero Brian Quinn quien subió al piso 17 y de ahí bajó colgando hasta donde estaba atrapada la mujer. "Estaba justo detrás de ella, así que si ella decidía saltar o soltarse, la sostenía contra el cristal. Solo dije: No te dejaré caer. Te llevaremos adentro'", comentó Quinn a los medios locales.

El resto del equipo de bomberos tardó unos 40 minutos en mitigar el fuego, mientras que dos residentes del edificio fueron hospitalizados.

Amazing Roof Rope Rescue by A firefighter from Lad 30 in Harlem today. Epic Work & teamwork in order to help save a life & helps remind us of why we are called NY’s Bravest! pic.twitter.com/XIdml3DUEc