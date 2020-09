Rechaza AMLO intervención para que PRI presida la Cámara de Diputados

El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que su gobierno haya intervenido o haya puesto condiciones para que el PRI presida la mesa directiva de la Cámara de Diputados y recordó a los legisladores del PT, sus aliados, que su lucha no es por cargos.

"Ninguna condición, nosotros no condicionamos nada. Imagínense que el titular del Ejecutivo entre a negociaciones de ese tipo, sería indebido y es hasta ilegal, cómo se le va a quitar el derecho a un legislador de presentar controversias constitucionales, eso no se puede, nadie se atrevería a plantearlo ni aceptarlo", dijo.

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo, fue cuestionado sobre los señalamientos del diputado del PT, Gerardo Fernández Noroña, sobre que fue una "elección de Estado" el que el PRI presida este año la Cámara Baja.

Ello luego de que el PT intentó presidir la Cámara de Diputados "sumando" legisladores.

Al celebrar que los legisladores se pusieron de acuerdo en la elección de la mesa directiva de San Lázaro, el presidente destacó que esto se hizo conforme al reglamento de que cada año presida una bancada de acuerdo a su número de legisladores.

"Y tengo mucho aprecio a los legisladores del PT, ese partido me apoyó durante muchos años, pero así como les tengo respeto, saben cómo pienso y saben que tenemos que actuar con rectitud y no caer en la tentación del cargo, no estamos por el cargo, sino por el encargo", dijo.