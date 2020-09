Con apoyo morenista, Sauri preside San Lázaro

Pese al amago del PT de quebrar a la Cuarta Transformación si se permitía que el PRI encabezara la Cámara de Diputados, un buen número de legisladores de Morena cambió su voto y dio su aval para que la priista Dulce María Sauri fuera elegida presidenta de la Mesa Directiva del Palacio Legislativo de San Lázaro para el Tercer Año de la 64 Legislatura.

En el camino se quedó la bancada del PT y su principal aspirante que es su vicecoordinador, Gerardo Fernández Noroña, quien acusó una operación de Estado para imponer al PRI en la Mesa Directiva y dijo que la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, fue la coordinadora de campaña de Sauri Riancho.

Tras intensas negociaciones y en un segundo intento, los diputados de Morena descartaron traición al movimiento de la 4T y argumentaron que decidieron apoyar a Sauri Riancho por dos razones: para garantizar la aprobación de la reforma constitucional al artículo 108 para quitarle el fuero al Presidente de la República y que la priista tenga un trato institucional, sin tintes partidistas y que todas las decisiones de la Mesa Directiva se tomen con el sufragio de la mayoría.

Esta elección alcanzó 313 votos a favor, 123 en contra y 21 abstenciones, y volvió a dividir a Morena, pero ahora 126 morenistas votaron a su favor; 85 en contra y 20 se abstuvieron. El pasado lunes, en el primer intento, 93 de Morena votaron a favor; 72 en contra y 63 en abstención.

Los 68 diputados presentes del PAN; los 48 del PRI; los 27 de MC; los 21 del MC; los 13 del PVEM y los siete del PRD le dieron su aval; y los 38 diputados del PT se opusieron a esa propuesta, incluso la fracción petista en rechazo a esta planilla no presentó candidato para la secretaria de la Mesa Directiva que le correspondía.

El quórum total fue de 457 diputados presentes, es decir, Sauri Riancho y los vicepresidentes Dolores Padierna (Morena); Xavier Azuara (PAN) y Sara Rocha (PRI) requerían de 304 votos (dos terceras partes de los presentes), para ser avalados y obtuvieron apenas nueve votos arriba.

Fernández Noroña señaló a la secretaria de Gobernación, de quien sugirió que se metió a la negociación para que el PRI encabece la Cámara Baja y llamó a los integrantes de la 4T a no llevar al movimiento a un descarrilamiento.

"Quiero empezar denunciando que hay una operación de Estado para imponer en la presidencia a Dulce María Sauri, hay división de poderes, y la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, nada tiene que hacer interviniendo en los asuntos internos de esta soberanía. Es muy grave que estén presionando a compañeros y compañeras para que se vote por el PRI", dijo Fernández Noroña en tribuna.

En respuesta, el coordinador de la bancada mayoritaria de Morena, Mario Delgado, aclaró que los legisladores de su fracción no votaron a favor del PRI, sino fue un voto a favor del respeto y la legalidad ,y rechazó las acusaciones de Fernández Noroña de alguna intervención del gobierno.

"Rechazo también, es importante decirlo, porque se dijo en tribuna y yo le tengo un gran respeto a mi compañero Gerardo Fernández Noroña, cualquier acusación de intervención, nunca la ha habido parte del gobierno de la República", aseguró.

Delgado Carrillo dijo que la ley señala que le tocaba a la tercera fuerza y ni modo, pese a que muchos no nos guste, "es lo que toca hacer, porque no se vale respetar la ley cuando nos favorece y, cuando no nos favorece, no".

Sobre el amago del PT de que se quebraría la Cuarta Transformación, expuso: "No, un cargo no puede dividirnos y si un cargo nos divide, quiere decir pues que esa alianza no era tan sólida, que no eran los principios los que unían, y yo les puedo asegurar que el Partido del Trabajo también comparte estos principios y estos valores, y estamos seguros que ellos van a valorar entre la frivolidad de un cargo y la trascendencia de las reformas de la Cuarta Transformación y vamos a seguir impulsando éstas, vamos a seguir unidos", dijo Delgado.

Javier Hidalgo, diputado de Morena, confirmó que cambió su voto, junto con otros legisladores a favor de Sauri, porque vale más una reforma constitucional que le interesa al Presidente que un cargo como la Mesa Directiva y agregó que ellos tienen la mayoría en este órgano.