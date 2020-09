Vinculan a proceso a Collado por fraude

Luego de 20 horas de audiencia, el abogado Juan Collado Mocelo fue vinculado a proceso por el delito de fraude.

La Fiscalía General de la República (FGR) le imputó tráfico de influencias y delitos contra la administración de justicia pero, de acuerdo con su abogado Javier López, el juez de control del Reclusorio Norte consideró que únicamente existen elementos para investigar si existió un posible fraude.

"Estamos contentos y vamos a hacer todo lo posible por esclarecer que no hay un hecho delictivo", señaló el abogado al salir de la audiencia.

El juez concedió dos meses de plazo para la investigación complementaria.

Ayer martes, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Chihuahua dio a conocer que consiguió una orden de aprehensión contra Collado Mocelo por peculado agravado en perjuicio de la entidad, pues lo señala de fraguar un desvío de recursos junto con el ex gobernador César Duarte.

Javier López, quien encabeza la defensa de Collado, afirmó que aún no tienen conocimiento de esta orden y negó que les fuera notificada durante la audiencia.

El próximo 4 de septiembre, Collado Mocelo volverá a comparecer ante el juez de control para audiencia de vinculación a proceso por un delito de defraudación fiscal por 36 millones de pesos.

En la audiencia de imputación a Juan Collado por presunto peculado, se expuso que el abogado utilizó su despacho para desviar 13 millones 780 mil pesos del erario estatal de Chihuahua.

Dichos recursos se cobraron por servicios jurídicos de los cuales no hay evidencia alguna de que se hayan realizado, de acuerdo con el Gobierno estatal.

En la diligencia que se realizó ayer por videoconferencia al Reclusorio Norte, donde el abogado se encuentra preso, un Agente del Ministerio Público expuso que mediante dos cuentas bancarias se desvió el monto.

Juan Ramón C.M., como fue identificado por las autoridades de Chihuahua, fue presentado a la audiencia que inició a las 11:00 horas ante la jueza Guadalupe Hernández, del Tribunal Superior de Justicia del Estado en la ciudad de Chihuahua.

El litigante es acusado de peculado agravado cometido en perjuicio del patrimonio del Estado de Chihuahua, de acuerdo con la causa penal 778/200, informó el Consejero Jurídico del Gobierno estatal, Jorge Espinoza.

"Por parte del Estado, los hechos que se le imputan es que a nombre del abogado hoy detenido, se cobraron servicios jurídicos de los cuales no hay evidencia alguna de que se hayan realizado, un esquema para sacar recursos públicos sin que se prestara algún servicio", explicó Espinoza.

El funcionario agregó que el imputado aparece directamente como si se hubiera contratado como asesor jurídico.

La Fiscalía General del Estado (FGE) documentó que el abogado junto con distintos servidores público y personas externas, concertaron y efectuaron el desvío de los 13 millones 780 mil pesos del erario, de enero de 2013 a marzo de 2014.

En la audiencia se expuso que el imputado utilizó su despacho para fingir la prestación de un servicio, proporcionó facturas y operó el trámite administrativo de contratación simulado con los funcionarios involucrados, además de recibir el dinero desviado.

"No hay evidencia de que los servicios profesionales fueran prestados. En cambio, se realizaron los pagos mediante transferencias bancarias desde la cuenta de la Secretaría de Hacienda 0182551179 de BBVA Bancomer (.), indicó el Gobierno de Chihuahua en un comunicado.

En el documento precisó que las transferencias se realizaron el 26 de julio de 2013 por 1 millón 060 mil pesos; el 25 de octubre de 2013 por 1 millón 060 mil pesos; el 24 de diciembre de 2013 por 7 millones 420 mil pesos; el 30 de diciembre de 2013 por 1 millón 060 mil pesos.

"El dinero fue depositado en la cuenta bancaria 0451218506 con número de cuenta clabe 0121800045121 85068 de BBVA Bancomer, perteneciente al imputado", agregó.

El día 26 de marzo de 2014, desde la cuenta 65501568631 de Santander perteneciente a la Secretaría de Hacienda, fueron transferidos 3 millones 180 mil pesos a la cuenta del imputado, reveló la autoridad estatal.

Depósitos