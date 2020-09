LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA:

Resulta que los niños ya iniciaron el nuevo su ciclo escolar con las clases en línea, y se ha armado todo un alboroto. Algunos niños fingen una falla de internet, se desconectan y así no contestan a las preguntas que hace la maestra; ahora ya no hay excusa de las mamás para llegar tarde a la escuela: "Es que, discúlpeme miss (así les dicen ahora a las maestras) se me ponchó otra vez la llanta del coche y pues, hasta que alguien me ayudó a cambiarla pudimos venir a la escuela…", dice la señora a la que se le poncha la llanta del coche al menos dos veces por semana, y llega tarde, con la cara toda hinchada de dormida y la marca de la almohada en el cachete. Esa excusa, al menos, con las clases en línea, ya no es válida.

Será cierto o falso, ¡quién sabe! Pero dicen que, apenas en el primer día de clases en línea, ya una mamá se quejó. Los niños algunas veces se conectan a sus clases utilizando la cuenta que le pertenece a su mamá, y la imagen de perfil que aparece entonces es, obviamente, de la mamá. La molestia surge porque una de las mamás tenía una imagen de perfil con su fotografía en una pose, digamos, moderadamente sensual, con un escote amplio que revelaba una buena parte de su anatomía… y con "buena parte" me refiero a una porción considerable, no por otra cosa, ¿de acuerdo? La señora que se quejó no lo hizo porque considerara que la imagen no era apropiada para los niños, sino porque su marido a veces usaba su celular -el celular de ella- y tal foto representaba una inminente tentación para él. Pobre señora, yo creo que ya conoce muy bien lo que tiene en casa. La madre "destapada" fue acusada de impúdica y provocadora; impúdica o impúdico es aquel que no tiene pudor… ¿Y qué es el pudor? Pues la vergüenza, el recato, la moralidad. Lo de provocadora lo entendemos bien, porque en el marido supuestamente puede provocar deseos prohibidos… y eso a la señora quejosa le provoca un gran enojo. Menos mal (digo yo) que no le dijeron que es una "descocada", porque pensaría que se quedó sin cocos… ¡pero no! Descocada o descocado es aquella persona que muestra demasiada libertad y desenvoltura. ¿Qué tiene que ver todo eso con los cocos? Luego se lo explico, mejor… También pudieron haber acusado a la pobre mujer de coqueta, que tanto para el hombre y la mujer (coqueto y coqueta) tiene origen en el francés y es un gallito … sí, porque coq en francés, es gallo, y coquette es su diminutivo: gallito; porque los coquetos así se "pasean" como los gallos para llamar la atención y atraer la mirada de todos a su alrededor. ¿Cómo la ve? Soy Don Juan Recaredo… compártame sus dudas y comentarios. ME PREGUNTA: Vero Santos: ¿Por qué se le llama "misa de gallo" a esta misa que se hace en fin de año? LE RESPONDO: Es costumbre llamarle "misa de gallo" a esa misa nocturna porque es en la madrugada -o era, no sé si ahora se acostumbre otro horario-, que supuestamente es la hora en que los gallos ya están despiertos y cantan anunciando la llegada del amanecer. LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA: A veces es mejor vivir en las nubes porque el suelo está lleno de idiotas.