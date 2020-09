La narrativa de Abraham Álvarez del Río

Desde niño sus padres lo guiaron por el sendero literario. Al mismo tiempo, las historias que leía nutrían su imaginación y lo instaron a escribir poemas y algunas canciones. Abraham Álvarez del Río tenía entonces cinco años y cubría su curiosidad hojeando libros de historia en su natal San Pedro de las Colonias.

"El primer libro que me compró mi papá fue La divina comedia de Dante, pero sólo fue el cielo y el infierno, no encontramos el purgatorio (…) de ese libro recuerdo que lo que más se me quedó fue el infierno, el cómo Dante conoce a Virgilio y van caminando, viendo cada uno de los círculos, que es el castigo de cada persona".

Otros obras que han forjado el estilo literario de este autor sampetrino pertenecen a la literatura clásica: La Ilíada y La Odisea de Homero, El cantar del Mío Cid, Sherlock Holmes de Arthur Conan Doyle o el Romance de los tres reinos de Luo Guanzhong.

Años más tarde, cuando cursaba la universidad, Abraham Álvarez del Río sintió que era momento de entregarse con más seriedad a la escritura. La poesía fue una primera estación. Después, la influencia de su pasión por la historia lo motivó a crear una historia ambientada en la Unión Soviética. Así, en 2013 comenzó la redacción de su primera novela corta: El soldado rojo.

En una primera instancia, el lagunero consideró que la novela no tenía materia para funcionar, así que pausó su elaboración. Sin embargo, sus amigos se encontraron con los documentos de la misma y lo animaron a terminarla. Así fue que la concluyó en mayo de 2020.

El soldado rojo narra la historia de Yuri Nikolai Záitsev, un exspetnaz (soldado ruso de fuerzas especiales) que afronta sucesos trágicos y cómo vive atado a los ideales con los que fue criado desde niño, e incluso sobre cómo es perseguido por el estado ruso, entidad a la que había entregado su vida y fidelidad durante años. Se trata de un compendio de cartas que este personaje histórico comparte con el lector.

Su segundo libro, Terror mexicano, surgió tras observar un programa televisivo. A Abraham le surgió la cuestión de por qué en México no existía un proyecto similar, si el país cuenta con un cúmulo de leyendas e historias que podrían recopilarse en un volumen. Así recopiló historias de vario puntos de la república. Por ejemplo la leyenda del Marqués de Aguayo (Coahuila), la Pascualita (Chihuahua) o ella Casa Negra de la colonia Roma (Ciudad de México), y las adaptó a su perspectiva literaria sin perder la esencia de las narraciones.

El estilo de Abraham Fernández del Río trata de no dejar hilos sueltos. Cuando escribe se percibe en una película sobre la narrativa que está creando. En estos momentos, el sampetrino se encuentra trabajando en su tercera obra que abordara narrativas de la mitología nórdica. Sus libros pueden conseguirse vía Amazon.