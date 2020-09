Si cargo nos divide, alianza no era tan sólida: Delgado a Noroña

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados y coordinador de la bancada mayoritaria de Morena, Mario Delgado, aclaró que los legisladores de su fracción no votaron a favor del PRI, sino fue un voto a favor del respeto y la legalidad y rechazó las acusaciones de Gerardo Fernández Noroña en el sentido de alguna intervención del gobierno de la República.

"Rechazo, también es importante decirlo, porque se dijo en tribuna y yo lo tengo un gran respeto a mi compañero Gerardo Fernández Noroña, rechazo cualquier acusación de intervención, nunca la ha habido de parte del Gobierno de la República. ¿Por qué?, justamente porque es un gobierno diferente, no es como los de antes, que manipulaban al Poder Legislativo. Aquí hay una gran coincidencia con nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, coincidimos en valores, coincidimos en principios y coincidimos en la agenda programática", aseguró Mario Delgado.

En conferencia de prensa, después de avalar a Dulce María Sauri como presidenta de la Cámara de Diputados, Mario Delgado indicó que la ley dice que le tocaba a la tercera fuerza y ni modo, pese a que muchos no nos guste, "es lo que toca hacer, porque no se vale respetar la ley cuando nos favorece y, cuando no nos favorece, no".

Sobre el amago del PT de que se quebraría la Cuarta Transformación, Delgado Carrillo dijo que: "No, un cargo no puede dividirnos y si un cargo nos divide, quiere decir pues que esa alianza no era tan sólida, que no eran los principios los que unían.

"Y yo les puedo asegurar que el Partido del Trabajo también comparte estos principios y estos valores, y estamos seguros que ellos van a valorar entre la frivolidad de un cargo y la trascendencia de las reformas de la Cuarta Transformación y vamos a seguir impulsando estas reformas, vamos a seguir unidos, esta coalición mayoritaria con el Partido del Trabajo, con el Partido Encuentro Social, con el Partido Verde Ecologista de México", dijo Delgado.