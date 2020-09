Sufre Ingrid Coronado con la tecnología para clases vía streaming

Con el tema de la educación vía remota por el COVID-19, Ingrid Coronado ha batallado como mamá para adaptarse a la tecnología.

La conductora explica que a sus dos hijos mayores, de 21 y 11 años, no les ha visto "ni el polvo", pues solos pueden. Es con el menor con quien ha sufrido.

"Paolo, mi más chiquito, y yo somos un desastre de la tecnología", dice en entrevista.

"Me considero que soy una persona muy paciente pero sí ha habido momentos que han sido un poco difíciles porque no le entiendo a las plataformas, no es un asunto de no querer hacerlo o querer enseñarle o acompañarlo, es que me pregunta cosas que no sé cómo se resuelven", explica.

Coronado comparte que ha hecho transmisiones en redes sociales con sus seguidores durante la pandemia pero las plataformas que utilizan en la escuela son diferentes.

Cosas como convertir documentos, imprimir y escanearlos se le han complicado porque no lo utiliza con regularidad. Sin embargo gracias a su nuevo programa de radio "Conectadas", que conduce junto a Tamara Vargas, ha sentido un alivio.

"No ha sido fácil pero justamente hoy tuvimos a dos especialistas, una que nos dio una guía que nos ayudara a darnos cuenta de qué es lo realmente importante que aprendan los niños que están ahora desde casa y no es matemáticas, no es historia, no es ciencias, es aprender a tener estructura, ser responsables, tener paciencia, enfocarse, tener tolerancia", comenta.

"Al final son valores muchísimo más ricos e importantes que necesitamos los seres humanos que saber sumar muy bien, ya hay calculadoras".

La conductora señala que esto le ha ayudado porque quiere hacer su trabajo como mamá y acompañar a sus niños en este proceso pero sabe que no es buena en la tecnología, no es maestra, no estudió pedagogía y hay cosas que no sabe hacer.

"En el momento en que alguien me dice 'lo que importa es que él aprenda a ser responsable' ¡Perfecto! eso sí lo sé hacer, eso sí lo puedo compartir con él".