El cubrebocas más caro del mundo se venderá en 1.5 mdd

Con todas las características de las máscaras protectoras N 99, el cubrebocas estará cubierto de oro blanco y diamantes, porque su peso se elevará hasta un 100% sobre las dimensiones de uno cotidiano.

El director de la marca no ha querido revelar el nombre del cliente, pero sí aseguró que se trata de un empresario chino que reside en Estados Unidos.

“El dinero tal vez no compre todo, pero si puede comprar una máscara Covid-19 muy cara y el tipo quiere usarla, caminar y llamar la atención, debería estar contento con eso”, dijo Isaac Levy el propietario de la marca en una cápsula donde se muestra el proceso de elaboración.

We are always willing to take on new challenges and this work of art proves it! We are thankful for being able to create and function in these challenging times, thank you to all our media friends worldwide for giving us the platform to showcase it!https://t.co/8ikV2HEhUT