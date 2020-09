Familiares de niños con cáncer bloquean Paseo Colón en Toluca

Los padres de familia de 300 pacientes con cáncer atendidos en el Hospital del Niño del Estado de México bloquearon el tránsito por Paseo Colón, en Toluca, en demanda de abasto de medicamentos para el tratamiento de sus hijos, que están en peligro de recaer en la enfermedad o morir.

Brenda González, explicó que su hijo presenta un cuadro de leucemia linfoblástica de alto riesgo y desde marzo hay desabasto del tratamiento.

Resaltó que desde el año pasado el hospital no cuenta con citaravina, vincristina, ondansetron, dexametasona, que requiere su hijo y reconoció que tampoco hay abasto en las farmacias, pero dónde logra encontrarlos "hacen negocio con nuestra necesidad, porque nos elevan el costo hasta tres veces con respecto a lo que cuesta normalmente".

Detalló que no tiene dinero para adquirir los medicamentos, pues por ejemplo su hijo acaba de atravesar por un internado de un mes, con dosis muy elevadas de una de estas medicinas, lo que hace "incosteable" la enfermedad y de no recibir el tratamiento adecuado podría tener una recaída pues está en remisión.

Dijo que demandan al gobierno federal una solución inmediata, pues pese a que en el hospital tienen una buena atención por parte de médicos y enfermeras, no hay con qué atender a los pacientes.

En entrevista, dijo, que "el cáncer consume a los niños por completo y no podemos esperar la respuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador", a quien atribuyó la responsabilidad de las condiciones actuales.

"Es de alto riesgo el cáncer que tiene, nunca se ha regularizado el abasto de los medicamentos. Desde hace más de un año que penamos por esto, porque llegan pocas dosis, atienden a los que más se puede, los demás se quedan en espera", reprochó.

Para la señora María Juana Mejía desde mayo inició el desabasto, "no hay medicamento, no tengo de dónde sacar dinero para comprarlo. El cáncer no espera".

Su hijo tiene leucemia mieloblástica aguda, que definió como de las más agresivas, por lo que de no tener el tratamiento, "una recaída podría ser fatal, por eso necesitamos levantar la voz".