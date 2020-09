Detienen a presunto acosador y queda libre por carpeta mal integrada

"¿Por qué no nos vamos a la cama?", dijo un presunto acosador a una joven que se disponía a ingresar a la estación del Metro División del Norte, en la alcaldía Benito Juárez, luego le tocó los glúteos y posteriormente le quitó sus pertenencias.

Aunque se logró la detención de un sujeto, identificado como Óscar "N", la ministerio público de la Coordinación Territorial de Benito Juárez-2, lo dejó libre, pues, según contó la víctima, las autoridades no quisieron asentar en la carpeta de investigación CI-FIBJ/BJ-2/UI-3 C/D/00643/08-2020, que el sujeto la tocó.

"La Ministerio Público me dijo: ¿bueno, qué necesitas? Yo le dije que quería que me regresaran mis pertenencias, aparte de que el señor me manoseó. Luego me dijeron que si quería declarar me iba a quedar hasta ?las 12 de la noche?", contó la víctima, quien prefirió no se citara su nombre.

No sólo eso, el sujeto antes de tocarla, la siguió por varias calles, se le acercó y comenzó a insultarla, hecho que también la víctima narró, pero qué el MP decidió omitir en la carpeta de investigación.

"Si leen la denuncia no es lo que yo te estoy contando", dijo, y al preguntarle por qué los servidores públicos no asentaron los hechos, ella no supo qué contestar, y únicamente lo atribuyó a que "así son".

Luego de varias horas pidiendo al sujeto que le regresara su dinero, la joven no obtuvo un respuesta positiva.

La víctima se cansó del trato en el MP de BJ-2, por lo que decidió retirarse únicamente con el número de seguimiento a su denuncia, el abusador, también se retiró de la agencia.