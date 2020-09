Nuestros subagentes, disfrazados de encuestador patito, nos reportan la estrategia tanto del partidazo de moda, Morena, como del preciso de la "Cuatroté", Andrés Manuel López Obrador, a los que en pleno proceso electoral tanto en Coahuila como en Hidalgo les dio por realizar la encuesta ciudadana para decidir si se enjuicia o no a los expresidentes de México, no porque existan elementos jurídicos que den pie para que respondan ante la justicia, sino por el rentable discurso de la lucha contra la corrupción. Lo que resulta por de más curioso, a decir de los subagentes, es que solo hace unos días Morena estuvo presionando para que no se realizaran las elecciones en Coahuila, pero ahora no tuvo empacho alguno en promover la instalación de mesas de votación para captar la opinión de los ciudadanos sobre el juicio a los "exprecisos", sin importar incluso el terrible tema de la pandemia a la que tanto temía.

Lo que también nos reportan nuestros subagentes, disfrazados de pájaros en el alambre, es que son los llamados Servidores de la Nación los que en Coahuila y los demás estados han estado "movilizando" a la "ciudadanía" a pedir el juicio en contra de los exmandatarios federales. Donde tampoco se aplica eso de la austeridad republicana, como en las recién recortadas subsecretarías, es en la Secretaría del Bienestar, donde la nómina da un día sí y otro también para que se multipliquen por todo el país los Servidores de la Nación. En lo que respecta al presidente López Obrador, se quiso sacar la espina después de que el INE puso freno a las transmisiones de la hora presidencial… Perdón, conferencia matutina, conocida como la "Mañanera", que dejarán de transmitirse al iniciarse las campañas en ambas entidades federativas. Por lo demás, los cizañosos subagentes se quedaron con la boca abierta ante el Segundo Informe de Gobierno del presidente, que más que un resumen de programas, obras y acciones para enfrentar las crisis sanitaria y económica sin precedentes que vive México por la contingencia de salud, fue solo un resumen de posturas políticas y descalificaciones diarias, igual que si anduviera en campaña. Eso sí, lo único que se agradeció fue que el mensaje no fue más de 45 minutos, tiempo récord para el gran tlatoani.

***

Y siguiendo con el partido en el poder, pero en su filial coahuilense, las cosas siguen que arden en Morena por parte de las hermanas Sánchez Galván, quienes han logrado una unidad férrea de las diferentes corrientes, pero en su contra, lo que augura que los ánimos se caldearán en los próximos días de cara a las campañas para la elección de diputados locales. En el caso de la diputada federal Miroslava Sánchez, dizque presidenta de la Comisión de Salud en la Cámara de Diputados, nadie sabe qué hace, pues durante la actual pandemia ni sus luces, ni un cubrebocas o equipos sanitizantes ha aportado a sus seguidores en la paupérrima casa de campaña que tiene en Torreón Residencial. El único registro que hay es de manifestaciones en su contra por parte de los trabajadores, en repudio por haber metido la mano para la designación del director del ISSSTE en Torreón, que por lo visto lo hizo "con las patas". Por lo que respecta a Hortensia Sánchez, es lo mismo, con el espaldarazo de la dirigencia nacional, maniobró para imponer a familiares y amigos en las diferentes posiciones que auguran una desbandada de militantes hacia otros partidos.

***

Y el que de plano no suelta prenda por más que le hacen manita de puerco es el "góber" rijoso, federalista y epidemiólogo de Coahuila, Miguel Riquelme, respecto a si le dirá definitivamente adiós a la Conago o permanece en ella. Nuestros subagentes, disfrazados de vehículo "Raser" 4x4, nos chismearon que pese a que los mandatarios Jaime Rodríguez "El Bronco", de Nuevo León, y el de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, anunciaron su retiro, el coahuilense respiró, contó hasta cinco, diez y dijo que respeta a sus homólogos, pero que su postura la emitirá el próximo lunes en el encuentro que tendrán en Chihuahua. Para los que saben leer entre líneas, el mandamás ya no está muy conforme, pero quiere ser institucional y frontalmente decirle a Juan Manuel Carreras, el mandamás priista de San Luis Potosí, que preside el organismo, que no se lograron los resultados esperados y que una vez más surge la necesidad de buscar otras formas de interlocución, más directas. Como que no le gusta andarse por las ramas.

***

Nuestros subagentes más intrigosos nos comentan que con el cambio del Mando Especial de La Laguna, al que llega hoy el general Porfirio Fuentes Vélez, premiado el año pasado con una Distinción Militar por parte de la Sedena, es grande el pesar que tienen el alcalde de Torreón, Jorge Zermeño, y el jefazo Primo Francisco García, quien cobra como director de la Policía Municipal. Y es que aseguran que ya se les acabó su refugio, porque con el único que se justificaban en temas de seguridad era con el Mando que precisamente este miércoles deja de serlo, el general Enrique Hernández Cisneros, con quien socializaban frecuentemente buscando su aprobación, en tanto que les hacían "fuchi" a todas las otras corporaciones estatales, llámese Fiscalía General del Estado o Secretaría de Seguridad Pública. La pregunta que surge es si utilizarán las mismas maniobras con el nuevo militar de invitarlo a departir y darle su "arropada" para hacerlo su incondicional o ahora sí se irán por la línea institucional y trabajarán por una verdadera coordinación. Habrá que esperar.

***

Además del dolor de cabeza por el reborujo en los presupuestos y las maromas que la fastidiosa pandemia internacional del coronavirus COVID-19 ha obligado a los políticos a hacer, también vino a dañarles el día más importante a muchos mandatarios, el de su informe. Con la nueva normalidad los "polacos" han tenido que optar por informar de sus gestiones de manera virtual o invitar a unos cuantos a escucharlos de manera presencial; pero hay otros que prefirieron arriesgarse y hacerlo sin la sana distancia, ya que era su primer informe, como el jefazo sindical de la Universidad Autónoma de Coahuila y alcalde priista de Lerdo, Homero Martínez, quien no quiso dejar pasar la oportunidad para farolearse con uno que otro invitado. Nuestros subagentes, disfrazados de vendedor de nieve Chepo, nos comentan que don Homero echó la casa por la ventana, y al mejor estilo de Jurassic Park transmitió en vivo el mensaje que le grabaron algunos miembros "distinguidos" de lo que queda del Partido Revolucionario Internacional, como los exgobernadores Ismael Hernández y Maximiliano Silerio Esparza, la ex primera dama de Coahuila Carolina Viggiano, Claudia Ruiz Massieu y hasta el polémico e investigado exsecretario de gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, quienes aunque no ubican dónde queda Lerdo juraron y perjuraron que la Administración de Homero era poco menos que ejemplar. Para rematar, el "after" del informe fue en una finca de la Donato Guerra y Rayón, donde hubo un fiestón con manteles largos al que el "góber" de Durango, José Rosas Aispuro, prefirió disculparse para no ser balconeado por no respetar la sana distancia.

A decir de los subagentes, durante la fiesta el alcalde de Lerdo no dejó de candidatearse, según él, y asegurar que el mensaje de los jerarcas priistas, como si sirviera de mucho, es casi casi un sello de validación de que será ungido por ese partido para buscar la gubernatura de Durango, a lo que algunos pensaron que al alcalde se le habían subido las copas.