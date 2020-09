Defiende AMLO proyecto de nación en Segundo Informe

Al emitir un mensaje a la nación con motivo de su 2o. Informe de Gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo una enérgica defensa de su proyecto de nación, destacó la aplicación de programas sociales ante la pandemia y echó por delante el combate contra la corrupción que lleva a cabo su administración.

Pero en su discurso que duró 47 minutos, el Titular del Ejecutivo omitió dar cifras sobre el número de víctimas por COVID-19, también respecto a cuántos homicidios dolosos se han registrado en lo que va de su administración ni las personas afectadas por el crimen; no hizo referencia a los casos de Emilio Lozoya ni a los videos en los que se observa a su hermano Pío López Obrador recibiendo dinero.

Previo al mensaje, en el Patio de Honor de Palacio Nacional, el Presidente, su familia, gabinete e invitados -la mayoría del sector empresarial, así como el gobernador de San Luis Potosí y presidente de la Conago, Juan Manuel Carreras (PRI), guardaron un minuto de silencio en honor a las víctimas del COVID-19.

El Ejecutivo federal afirmó que en los casos de corrupción en los que están implicados los expresidentes, las autoridades responsables desahogarán el asunto con absoluta libertad y, de ser necesario, se expresó por que se celebre una consulta para conocer la opinión del pueblo.

Sin la presencia de los presidentes de los poderes Legislativo y Judicial ni del fiscal General de la República, sólo ante 70 personas, por las medidas sanitarias por la epidemia, el presidente López Obrador aseguró que su administración no ha emprendido "persecuciones facciosas ni venganzas políticas", pero advirtió que tampoco encubrirá a nadie ni permitirá la impunidad.

Dijo que algunos de sus críticos piden que se gobierne en sentido distinto, que prescinda de su ideario y de su proyecto. "Que apliquemos recetas económicas contra las que hemos luchado o que seamos tolerantes con la corrupción que nos propusimos erradicar. Piden, en suma, que yo traicione mi compromiso con la sociedad, que falte a mi palabra y que renuncie a mi congruencia. Y eso no va a ocurrir".

El presidente dijo que su administración no será recordada por corrupta. Aseguró que en materia de seguridad ya no manda la delincuencia organizada, "como era antes", y ya no hay funcionarios como el exsecretario de Seguridad del expresidente Felipe Calderón, Genaro García Luna, investigado por narcotráfico.

"No es para presumir, pero en el peor momento contamos con el mejor gobierno. Estamos enfrentando dos crisis al mismo tiempo, la sanitaria y la económica, y vamos saliendo adelante", dijo López Obrador.

En materia económica, el presidente López Obrador destacó que su gobierno ha enfrentado la crisis con una fórmula heterodoxa y única en el mundo, porque todos los apoyos y créditos se entregan de manera directa para reactivar la economía de abajo hacia arriba.

No obstante, dijo que hay quienes le han reprochado el no haber emprendido un rescate "económico elitista", empero, recalcó: "No se da prioridad a las grandes empresas y bancos. Ahora, por el bien de todos, primero se rescata al pueblo".

El presidente López Obrador dijo que "los conservadores" están enojados porque ya no hay corrupción y perdieron privilegios; sin embargo, gozan de una absoluta libertad de expresión.

Señaló que, a pesar de las críticas, el proyecto de nación se mantendrá igual, y que está en marcha la nueva política económica sustentada en la austeridad y el desarrollo con justicia.