Insuficientes 4 camas para COVID en ISSSTE de Monclova: diputada local

La diputada local Rosa Nilda González Noriega solicitó a gobierno federal y al Director General del ISSSTE que atiendan la grave situación del hospital en Monclova, ya que sólo cuenta con cuatro camas para atender a pacientes con COVID-19.

La legisladora consideró que es insuficiente este número de espacios destinados a pacientes con SARS-coV-2 para los derechohabientes de la región, pues de eso provocaría que sean trasladados a otros hospitales e incluso a otras ciudades poniendo en mayor riesgo sus vidas.

Desde la máxima tribuna del estado, en el Congreso local, la asambleísta de Monclova presentó un Punto de Acuerdo para dar a conocer que el ISSSTE tiene aproximadamente 47 mil derechohabientes y solamente cuenta con cuatro camas para pacientes con COVID-19 en la región centro de la entidad.

“Evidentemente es insuficiente para enfrentar la situación que se vive en esta zona del estado, incluso tampoco cuenta con el equipo, ni personal suficiente” expuso.

“Se tiene registro del lamentable fallecimiento de trabajadores de la Fiscalía General del Estado y del Centro de Justicia Penal de Monclova” quienes requerían de hospitalización por Coronavirus, pero al no contar con espacio en Monclova tuvieron que ser trasladados a clínicas en Saltillo o Torreón, dijo.

Agregó que los traslados los exponen a mayores riesgos de que su sintomatología y condiciones empeoren por todo el proceso que implica su movilización.

Recalcó que si los pacientes COVID no reciben atención de manera oportuna durante los primeros días u horas, el riesgo de un desenlace fatal es aún mayor.

En las reuniones del Subcomité de Salud de la Región Centro-Desértico, la titular de la Clínica del ISSSTE, María Inés Gelacio, ha expresado esta preocupante situación, pero hasta el momento no se ha dado una solución.

“El ISSSTE no entró dentro del convenio que se firmó entre INSABI e IMSS para atender derechohabientes del Seguro Social o no derechohabientes en la Torre B de la Clínica 7 de Monclova, por lo tanto, cuando un derechohabiente del ISSSTE solicita atención médica en el IMSS se le niega argumentando que no pueden atenderlos debido a que no están dentro del convenio de atención, representando un riesgo para la salud de las personas” indicó González Noriega.

"Es necesario que las autoridades sanitarias pongan atención a la situación que se vive en el ISSSTE de Monclova, y proporcionen una solución a la mayor brevedad posible, buscando que se cuente con la capacidad necesaria para atender a pacientes COVID-19", aseveró la legisladora Rosa Nilda Gonzáez Noriega.