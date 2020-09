Comparten videos del terremoto de 7 grados que sacudió a Chile

Por medio de redes sociales usuarios compartieron videos del fenómeno, el cual se pudo sentir en ciudades como Atacama, Valparaíso, Coquimbo, entre otras.

De acuerdo a la información compartida por medios internacionales, no se han reportado víctimas a causa del siniestro, más que daños menores en la electricidad de Atacama.

A agência sismológica do #Chile disse que o terremoto inicial mediu 7,0 e atingiu cerca de 31 quilômetros abaixo do fundo do mar, tornando-se um terremoto raso. O Geological Survey (USGS) colocou as magnitudes em 6,8 e 6,3, respectivamente. #ChileEarthquake #Temblor #sismochile pic.twitter.com/vJ40a6TyYi

6.8 Magnitude earthquake strikes off the coast of Chile this morning, downgraded from a 7.0.

There were no immediate reports of casualties or damage & no possibility of a tsunami.

Multiple aftershocks reported. #Sismo #Earthquake #Chile #RingOfFire pic.twitter.com/42BjeSkP19