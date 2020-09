Padres ‘venden’ a su bebé al hospital al no poder pagar las cuentas médicas

El pasado 24 de agosto, Shiv Charan, de 45 años, y su esposa Babita, de 36, vieron nacer a su sexto hijo en la ciudad de Agra. El parto se realizó por cesárea, dejando una cuenta médica de 30 mil rupias por la cesárea, más 5 mil rupias por medicamentos. En total, la pareja debía unos 480 dólares, es decir, alrededor de 10 mil pesos.

Sin dinero para pagar la cuenta, los padres ahora alegan que el JP Hospital de la India los manipuló para venderles a su bebé, por un precio de 100 mil rupias, que son casi 30 mil pesos.

"Dimos impresiones del pulgar en todos los documentos, como pidió el hospital. No recibí documentos de alta, facturas ni ningún otro documento. Solo necesitábamos algo de dinero ", dijo Shiv al diario Times of India.

La familia ha tenido problemas de dinero debido a la falta de empleo, producto de la pandemia por el coronavirus. Alegan no obstante, que el personal médico nunca les indicó opciones para ir a otro hospital o acceder a algún plan de ayuda del gobierno. "Se investigará y se tomarán las medidas adecuadas contra los culpables", dijo el magistrado Prabhu N. Singh, prometiendo resolver el caso.

“La mujer embarazada no recibió ningún beneficio bajo el Plan Integrado de Desarrollo Infantil, el centro local de anganwadi [cuidado de niños] no ayudó, ni los trabajadores de Asha le indicaron el centro de salud comunitario. La administración del distrito debe asegurarse de que esto no vuelva a suceder”, dijo a su vez Naresh Paras, activista de los derechos del niño.

Por su parte, la directora del hospital, Seema Gupta, insiste en que el bebé no había sido "comprado", sino que la familia lo había "entregado" en adopción conscientemente. "Estas afirmaciones son incorrectas. No lo obligamos a entregar a su hijo. Lo hizo por su propia voluntad. Tengo una copia del acuerdo escrito firmado por los padres, expresando su voluntad”, declara Gupta.