'Paramos en seco aspiración ilegítima de PRI'

El vicecoordinador y aspirante a presidente de la Cámara de Diputados, Gerardo Fernández Noroña, calificó el impedir que la priista Dulce María Sauri asumiera como presidenta de San Lázaro como una "hazaña" porque lograron parar en seco la aspiración ilegítima del PRI de encabezar el Palacio Legislativo de San Lázaro.

En un video que subió a sus redes sociales que grabó en el Monumento a los Niños Héroes, Noroña atajó que su aspiración sigue viva, pero ahora eso no es importante, pues lo que realmente vale es que los legisladores del movimiento se mantuvieron firmes y le respondieron al pueblo.

#NoTeLoPierdas || El vicecoordinador del GPPT @fernandeznorona agradeció a las y los compañeros que defienden el movimiento de la #4T pic.twitter.com/tw5nPNZTrf — Diputados PT LXIV (@DiputadosPTLXIV) September 1, 2020

Dijo que los legisladores de la Cuarta Transformación que votaron en contra o se abstuvieron le respondieron al pueblo de México, porque los mexicanos repudian al PRI, a quienes llamó de nuevo "pandilla criminal".

Se dijo satisfecho y honrado por ser parte de la fracción del PT y de los diputados del movimiento y les envió un abrazo "enorme" a todos los legisladores que se opusieron al PRI.

"Estoy en el Monumento a los Niños Héroes, nosotros no somos ni niños y mucho menos héroes, pero qué hazaña hemos logrado hoy porque hemos parado en seco la aspiración ilegítima, la maniobra del PRI de encabezar la Cámara de Diputados. Mis aspiración sigue viva, pero eso no es importante, lo importante es que los diputados del movimiento se han mantenido firmes, han respondido al pueblo de México y han rechazado la propuesta de que esa pandilla criminal encabezara la Cámara de Diputados, no es correcto, el pueblo los repudia y la verdad es que estoy muy contento, muy satisfecho, muy honrado, hoy más que nunca me siento muy honrado de ser de la fracción del Partido del Trabajo y de los diputados del movimiento, de Morena y PES que hayan votado en contra, les mando un abrazo enorme", dijo Noroña en su video a casi un minuto de duración.