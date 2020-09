Se quiere divorciar porque su esposo es ‘demasiado amable’

Una mujer musulmana solicitó los trámites de divorcio ante un tribunal, alegando que su esposo ‘la ama demasiado’. La mujer, que vive en el distrito de Sambhal, en Uttar Pradesh, India, explicó que su esposo nunca discutía con ella, lo que le resultaba problemático, lo mismo que su marido fuera el que cocinaba y limpiaba.

Después de 18 meses de casados, la mujer dijo que ha estaba harta. “No me grita y tampoco me ha molestado por ningún tema. Incluso cocina para mí y también me ayuda a realizar las tareas del hogar. Siempre que cometo un error, él me perdona. Quería discutir con él. No necesito una vida en la que mi marido esté de acuerdo con todo”, declaró.

La Corte rechazó su petición y pidió a la pareja resolver solos sus diferencias. La mujer entonces solicitó al consejo de la aldea aceptar la separación matrimonial, pero éstos también rechazaron tomar partido.