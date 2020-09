Niño rinde emotivo homenaje a Chadwick Boseman en compañía de 'Avengers'

Un ejemplo de ello es un pequeño residente de EUA, de nombre Kian Westbrook, quien a su modo rindió un emotivo homenaje al actor junto a sus 'Avengers'.

La fotografía que se ha viralizado en redes sociales, muestra a Kian junto a sus figuras basadas en los superhéroes de Marvel frente a la cámara mientras posa con los brazos cruzados, tal como lo hacía Boseman con su papel de 'Pantera Negra'.

"Mi bebé y los Vengadores sostienen un memorial para Pantera Negra. Wakanda por siempre", agregó en Twitter el padre del menor quien compartió la fotografía, la cual ha sido retuiteada más de 72 mil veces en la red social.

MY BABY BOY AND THE AVENGERS HOLDING A MEMORIAL FOR BLACK PANTHER #Wakanda4Ever pic.twitter.com/nYAnER23Ig