'Chester', el perrito que busca nuevo hogar tras la muerte de su dueña por COVID-19

Por medio de redes sociales se ha viralizado la historia de 'Chester', un perrito que tras la muerte de su dueña éste cayó en manos de los encargados de un albergue en Perú, quienes se han dado a la tarea de acomodarlo con una familia que pueda brindarle un nuevo hogar al can.

De acuerdo a la información compartida por el albergue 'Huellitas Felices Perú', el perro vivía con una comerciante del mercado de Andahuaylas, ubicado en el distrito peruano de Santa Anita. Sin embargo ésta falleció a causa de complicaciones por COVID-19, por lo que el animal quedó solo y desamparado.

Acompañado de un cartel que decía: "Hola me llamo 'Chester', ayúdame por favor, mi dueña murió de COVID-19 y no tengo a donde ir ¡No me ignores!", el perro comenzó a deambular en el mercado, ignorado por las personas que 'no se le acercaban por miedo a contagiarse del virus', según comentaron algunos vendedores locales al albergue.

Finalmente 'Chester' fue acogido por el personal del albergue, quienes se encargaron de volver viral la historia del can en redes sociales.

Por si fuera poco, 'Chester' tiene un problema en uno de sus ojos por lo que necesita constante atención veterinaria para tratar su padecimiento.

Gracias a los cuidados del albergue y la difusión del caso de 'Chester' en redes sociales, éste ha recibido el tratamiento que necesita gracias a donaciones por parte del público, además de un posible nuevo hogar, ya que según las recientes publicaciones de la asociación ya hay alguien interesado en adoptarlo próximamente.