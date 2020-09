Voz de Palco

Santos Laguna pasó del lugar 17 a una mágica posición que lo pone en zona de repechaje (o como sea que le quieran llamar los directivos a la franja del lugar 5 al 12).

Los Guerreros aprovecharon al máximo los errores del portero visitante la tarde del domingo para volver al camino de la victoria; Gil Alcalá ofreció disculpas después vía Twitter a la afición del Querétaro.

Los santistas no jugaron demasiado bien, con ausencias y cambios en la alineación, pero lograron tres puntos importantes para no rezagarse más en este torneo que ya lleva 7 jornadas disputadas, casi va a la mitad.

El mejor número del Santos Laguna es sin duda la racha de 26 encuentros sin perder en casa, aun sin gente en la tribuna. A los Guerreros no les ha pesado, al menos en los resultados, que no haya afición en el estadio; siguen haciendo valer su condición de local y es aquí donde luego puede surgir una pregunta: ¿pesa el público en un partido? El líder Cruz Azul, que también marchaba en la cima del torneo que se suspendió, mantiene marca perfecta como local (jugando en un estadio que no es el suyo). Además, Monterrey, Toluca, León, Tigres y Querétaro no han perdido en casa en este torneo.

¿Será pues que la falta de aficionados en los estadios pudiera estar siendo aprovechado por algunos equipos para eliminar esa presión de agradar a los presentes? Walter Sandoval, por ejemplo, es uno de los que puede estar agradecido; por si sí o por si no, el jugador se ahorró cualquier tipo de manifestación en su contra por parte del respetable en esta nueva etapa como albiverde. Igual y tampoco tiene muchos minutos en la cancha (92) y no ha hecho nada digno de recordarse.

Los equipos tienen que aprovechar lo que sea, es un torneo corto y los puntos no regresan. Aunque… aunque… bueno, ya sabemos, calificarán 12 a la pelea por el título y no hay descenso. ¡Cuánta competencia!

En fin, es México y es lo que hay. Algunos partidos aburridísimos. Ver a equipos como Tigres o Chivas es un verdadero suplicio. Ver a Mazatlán, una verdadera lástima. Tienen bonito estadio, pero de uniforme, escudo y manejo de redes mejor ni hablamos. Mismo caso de Juárez y Tijuana.

Curiosamente, los tres son equipos “nuevos” y del norte que, a mi gusto, poco aportan de calidad a una liga ya de por sí vapuleada por miles de circunstancias ajenas al futbol. Lo del uniforme y del escudo feo, caso Xolos, Juárez y Mazatlán, podrá sonar a broma, pero no lo es tanto.

Se trata de una liga que pierde tradición y sentido de pertenencia para rayar a veces en lo absurdo. ¿Recuerdan a Jaguares, Colibríes, La Piedad? Hoy mismo, el Atlético San Luis (¿sí se llama así?) viste los colores de un “hermano” español, pero en calidad la distancia sigue como hasta antes de la alianza con el verdadero “Atleti”.

¿Y qué creen? Si vemos hoy la tabla general nos encontraremos que en la parte de abajo están Atlético San Luis, Mazatlán, Juárez, Tijuana y Querétaro (este sí tiene tradición: tradicionalmente siempre sufre), solo por arriba del Atlas, el “hermano menor Orlegi” (qué triste).

La buena noticia es que ahí viene la NFL y ahora sí, que sufra el que guste. Visto está que en México no se necesita el consenso de la afición para la toma de decisiones que afecten directamente al futbol; business are business, y alistémonos para una semana de muchos juegos (menos en domingo) porque hoy, la tribuna no juega.