Catástrofe: Qué hemos hecho mal y qué cambiar

"Después de casi 585 mil contagios y más de 63 mil muertes, es claro que en México no se están implementando las acciones adecuadas para contener la propagación de la epidemia", se afirma en un artículo publicado por el Centro de Ciencias de la Complejidad de la UNAM. El C3, como también es conocido, reúne a científicos, artistas, humanistas y técnicos de la UNAM "para colaborar y enfrentar, con un enfoque integrador, desafíos transdisciplinarios de relevancia nacional".

"La radiografía que el SARS-CoV-2 nos da de la sociedad", recoge la postura del C3 respecto al abordaje de la pandemia en México. Cabe aclarar que el término complejidad no refiere aquí a dificultad, sino que alude a una red conformada por distintas partes que interactúan y cuyos resultados no se pueden explicar ni por una sola de esas partes ni por la suma de ellas. La opinión simplista convertida en propaganda busca explicaciones no complejas, y por eso es dada a tratar de revelar el todo por algunas de sus partes. En el caso de la pandemia que nos mantiene a raya, se trata, como señala el C3, de uno de los problemas complejos más grandes de las últimas décadas. No asumirlo así es abonar a resultados catastróficos, como los que se padecen en México.

El documento mencionado apunta que, más allá del problema médico/biológico y económico que ha sido esta pandemia, según se ha reconocido de manera generalizada, también es un problema social, cultural y político. Pese a la cobertura mediática sensiblemente menor de estos ángulos, no por ello son menos dramáticos: desde las mamás (principalmente) reconvertidas también en maestras, además de sus multiocupaciones formales e informales, hasta la dificultad de que el cubrebocas se asuma como elemento imprescindible por la sociedad en su conjunto, o las enormes desigualdades evidenciadas en estos meses.

Se pregunta el C3 en el artículo: "¿por qué México se ha convertido en uno de los países con mayor tasa de crecimiento de esta enfermedad y el tercero en defunciones?" La respuesta es multifactorial, pero, entonces, ¿qué hacer hacia adelante? Hacen seis recomendaciones. Primero: Uso de cubrebocas. Sobre este punto, politizado y polemizado absurdamente, dice el documento: " existen ya numerosos estudios científicos que muestran que el uso adecuado del cubrebocas, aunado a las medidas de sana distancia y evitar reuniones de personas en espacios cerrados, puede reducir la probabilidad de contagio enormemente (en más de un 90%)" y para evitar el fango de señalamientos que reciben quienes defienden esta postura, agregan: "Coincidimos con el Dr. Hugo López Gatell en que el cubrebocas por sí mismo no es suficiente, pues además deben seguir implementándose las medidas de sana distancia y evitar reuniones en espacios cerrados. Pero discrepamos en que el cubrebocas podría generar una sensación de "falsa seguridad" que podría ser contraproducente. Esto sería equivalente a decir que utilizar el cinturón de seguridad en los automóviles es una medida contraproducente que genera una falsa sensación de seguridad y por lo tanto no debería utilizarse". Claro, el cinturón de seguridad no evita por sí solo el accidente ni garantiza la supervivencia, pero ha sido demostrado cómo el número de muertes en accidentes viales se ha reducido considerablemente con el uso del cinturón de seguridad.

Las otras cinco recomendaciones son: adaptarse a los nuevos conocimientos; cambiar el esquema de pruebas de detección; mejorar los sistemas de conteo de infecciones y muertes por coronavirus; considerar la movilidad entre regiones y, finalmente, enfocar la estrategia gubernamental hacia la prevención de contagios.

En resumen, el C3 señala que esta situación ha hecho una radiografía de la sociedad mexicana y de los líderes gubernamentales. Y ante la preocupación obvia por la economía, plantea: "Es claro que México no puede detener su actividad económica... Pero a los ciudadanos se les debe dar información veraz y objetiva… para que estén alerta y salgan a trabajar minimizando los riesgos de contagios".

Recomiendo la lectura directa del artículo. Es un texto al margen de apasionamientos ideológicos. Una postura que denominaría de buena voluntad científica por parte de un grupo transdisciplinario de nuestra máxima casa de estudios e investigación, la UNAM.