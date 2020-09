Una persona grabó el momento en el que un hombre fue noqueado tras haber sido golpeado con un ladrillo en la cabeza mientras cruzaba la calle.

El ataque fue grabado en Baltimore, Estados Unidos, y el video muestra a un hombre cruzando la calle en un suburbio y otro hombre se acerca por detrás y lo golpeó en la cabeza con un ladrillo, provocando que la víctima cayera inmediatamente al piso mientras que el agresor se retiró caminando.

Una vez que las autoridades arribaron al lugar, no pudieron localizar tanto al agresor como a la víctima y la persona que grabó el video, quien prefirió permanecer en el anonimato, declaró que no conocía a ninguno de los dos hombres, afrimó el portal The Baltimore Sun.

Las autoridades están pidiendo la cooperación de la ciudadanía para obtener cualquier tipo de información sobre la identidad de los involucrados.

VER VIDEO: Hombre queda inconsciente tras ser golpeado con un ladrillo en la cabeza