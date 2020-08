Tras perder a su madre por COVID-19, mujer adopta a perrito que le dio consuelo

La conmovedora historia de una mujer que adoptó a un perrito tras perder a su madre, quien falleció por COVID-19, se ha vuelto viral en redes sociales, ya que ésta dice que el can se ha vuelto un consuelo para ella ante la pérdida de su progenitora.

Originaria de Teresina, en el estado Piauí de Brasil, Jaqueline Masceno, comentó a medios locales que justo el día que había recibido la noticia de la muerte de su madre estaba sentada a las afueras del hospital triste y desconsolada, momento en el que un perro callejero se le acercó.

"Alguien me dio un vaso de agua y el perro se acercó y saltó a mis brazos, acariciándome y sentí que era mi madre. Mi mamá me abrazó a través de él y fue un abrazo tan fuerte que si realmente fuera solo un perro, me habría mordido. Todo el dolor que he sentido, lo he pasado abrazándolo. Mi madre vino a saludarme a través de ese animal. Lo sentí en mi corazón", añadió Masceno.

Conmovida por las acciones del perro, Jaqueline terminó adoptando al perro al que llamó 'Ángel Gabriel'.

Esse doguinho consolou a Jaqueline Masceno, que tinha acabado de receber a notícia da morte da mãe por Covid-19, em Teresina. Para Jaqueline, aquela foi a forma que sua mãe encontrou de despedir-se dela. Veja essa história e o vídeo completo: https://t.co/Mg81TbqJMK #g1 pic.twitter.com/p4YZBQVq5P — G1 Piauí (@g1piaui) August 20, 2020

De acuerdo al portal brasileño Independente, la madre de Masceno falleció la semana antepasada, un día después de ser ingresada al hospital por presentar complicaciones por COVID-19.

Você se lembra dessa moça Há poucos dias, a Jaqueline Masceno perdeu a mãe para a Covid-19 e foi abraçada por um cachorro de rua na frente de um hospital em Teresina (PI), enquanto chorava a perda. A mãe dela era uma apaixonada por animais abandonados pic.twitter.com/L90G1RXIrM — A Gazeta ES (@AGazetaES) August 28, 2020