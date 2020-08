Pastel de bodas con motivo de ‘caza’ genera polémica

Un pastel de bodas que juega con los conceptos ‘casa’ y ‘caza’ se ha convertido en blanco de polémica debido a la imagen con que aborda estas ideas. El decorado del pastel muestra a un hombre siendo arrastrado por una mujer que carga con un arma en la mano.

Junto a ellos, aparece un venado y el pastel lee: La caza ha terminado; detalla el New York Post. La idea en general implica que el hombre ha sido ‘cazado’ (como si fuera un animal) y por lo tanto ahora tendrá que ‘casarse’.

“Esto podría ser divertido si Cupido tuviera un arco y tanto la novia como el novio fueran golpeados por flechas de amor o algo así, pero esto de 'la novia asesina al novio' es exagerado", lee un comentario en la red Reddit, donde la imagen fue compartida.

“Una idea de mala calidad, pero bien ejecutada. Aunque no puedo decir que sea un pastel de bodas elegante, tampoco entiendo el propósito de los ciervos allí. Como si la novia matara al novio. ¿Con quién va a consumar el matrimonio?", escribió alguien más.

Graceful Cake Creations, la tienda encargada de la creación, le dijo a Fox News que los pasteles de novio son tradicionalmente un poco más exagerados. "El pastel de un novio típicamente representa un pasatiempo o deporte que le interesa al novio. El novio es un cazador, de ahí el tema del pastel y la novia ha atrapado a su hombre, por lo que ya no busca marido. Solo un divertido juego de palabras", compartió en un comunicado Grace Tari, propietaria de la pastelería.

“La caza, lo crea o no, es un tema popular para los pasteles del novio, dijo Tari. "Yo misma no soy una cazadora ni apoyo la matanza de animales, pero como propietaria de una panadería personalizada, mantengo la mente abierta cuando mis clientes se reúnen conmigo para diseñar sus pasteles de boda, pasteles de cumpleaños, etc.", añadió.