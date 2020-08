Estos son los ganadores de los MTV Video Music Awards 2020

Lista de ganadores de los Premios MTV a los Videos Musicales 2020, que se entregaron el domingo por la noche en varios lugares de la ciudad de Nueva York.

— Video del año: The Weeknd, Blinding Lights

— Artista del año: Lady Gaga

— Canción del año: Lady Gaga y Ariana Grande, Rain on Me

— Mejor artista nuevo: Doja Cat

— Mejor colaboración: Lady Gaga y Ariana Grande, Rain on Me

— Mejor grupo: BTS

— Mejor actuación en cuarentena: CNCO, MTV Unplugged at Home

— Mejor video hecho en casa: Ariana Grande y Justin Bieber, Stuck with U

— Mejor pop: BTS, On

— Mejor hip hop: Megan Thee Stallion, Savage

— Mejor R&B: The Weeknd, Blinding Lights

— Mejor latino: Maluma con J Balvin, Qué Pena

— Mejor rock: Coldplay, Orphans

— Mejor alternativo: Machine Gun Kelly, Bloody Valentine

— Mejor K-pop: BTS, On

— Canción del verano: BLACKPINK, How You Like That

— Video para el bien: H.E.R., I Can’t Breathe

— Mejor dirección: Taylor Swift, The Man

— Mejor edición: Miley Cyrus, Mother’s Daughter

— Mejor coreografía: BTS, On

— Mejor cinematografía: Lady Gaga y Ariana Grande, Rain on Me

— Mejores efectos visuales: Dua Lipa, Physical

— Mejor dirección de arte: Miley Cyrus, Mother’s Daughter

— Premio MTV Tricon: Lady Gaga