Critican a Luisito Comunica en redes por fotografía con su novia

La instantánea en cuestión muestra a Luisito con una botella de tequila que posee la leyenda 'Tus nalguitas serán mías', mientras posa frente a su novia, Ary Tenorio, quien se encuentra de espaldas.

Dicha imagen no tardó en volverse blanco de criticas, señalando al 'influencer' como un 'misógino' que 'apoya la violación', ya que aseguran que la intención de la imagen es 'promover la cultura del abuso a través del alcohol'.

Lamentablemente #luisitocomunica Comunica es tendencia por fomentar la violencia contra la mujer es una pena que Luisito Comunica con más de 33 millones de seguidores no dimensione “el humor negro” lo que también sorprendió a sus seguidores fueron las respuestas de sus amigos pic.twitter.com/6koeM5O2Ho

Puede que lo que Luisito Comunica no haya estado bien, pero si tú eres de las morras que criticas a otras morras tanto como figura pública, etc., les deseas cosas malas y te burlas de ellas, no te queda hacerte la ofendida. #NoSeasHipócrita pic.twitter.com/sJqJsDmqlG